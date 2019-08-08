Guam’da yetişen teröristler Suriye’de

Kılıçarslan, “ABD, 2002 - 2003 döneminde Irak bahanesi ile Türkiye’ye 61 bin asker sokmaya çalıştı. 1 Mart’ta tezkerenin reddedilmesi ile tüm planları bozulan ABD, bölgesel dizayn projesini ertelemek zorunda kaldı ve 2011 Suriye savaşı sonrası aynı planı güneyden devreye soktu” dedi.

CENTCOM’UN EMRİNDE GÖREV YAPIYORLAR

Türkiye’nin terör koridoruna düzenleyeceği askeri harekatın bölgenin kaderini değiştireceğini ifade eden Abdullah Kılıçarslan şunları anlattı: “ABD, şu an Suriye’de PKK ile kurduğu ittifak ve tabela oyununu 17 yıl önce Irak’ta uyguladı. PKK’nın KADEK ismini alması da Pentagon ve CIA’nin projesiydi. Suriye’de ise PKK’yı PYD-SDG tabelaları ile meşrulaştırmaya çalıştılar. “Amerikalılar 1996 yılında binlerce Irak Kürt’ünü eğitmek için Guam adasına götürdü. Şu an bu kişilerden en az 600’ü Suriye işgal koridorunda görev yapıyor. Hepsi psikolojik ve propaganda eğitim alan bu kişiler CENTCOM emrinde görev yapıyorlar.”