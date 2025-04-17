Güney Afrika'da 'misyoner' operasyonu

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde geçen hafta kaçırılan Amerikalı misyoner Josh Sullivan, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla sağ salim kurtarıldı.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde polisten yapılan açıklamada, 10 Nisan'da Doğu Cape eyaletinin Gqeberha şehrindeki Motherwell Fellowship Baptist Kilisesi'nde vaaz verdiği sırada silahlı ve maskeli kişilerce kaçırılan Josh Sullivan'ın, Güney Afrika kolluk kuvvetlerinin koordineli operasyonuyla kurtarıldığı belirtildi.
Operasyonda 3 kişi öldürüldü
Açıklamada, güvenlik güçleri ile çatışmaya giren 3 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.
ABD'li misyonerin, operasyonda yara almadan kurtulduğunun aktarılan açıklamada, Sullivan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşıldı.
Resmi verilere göre, Güney Afrika'da 2024'te 17 binden fazla kaçırma vakası meydana gelmişti.