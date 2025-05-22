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Güney Kore: Kuzey Kore çok sayıda seyir füzesi fırlattı

Güney Kore: Kuzey Kore çok sayıda seyir füzesi fırlattı

09:4022/05/2025, الخميس
G: 22/05/2025, الخميس
AA
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne seyir füzeleri fırlattığını açıkladı.

Yonhap ajansının Güney Kore Genelkurmay Başkanlığının açıklamasına dayandırdığı habere göre, Kuzey Kore füze denemeleri yaptı.

Buna göre Kuzey Kore, ülkenin doğusundaki Sondok bölgesinden yerel saatle 09.00 sularında birkaç seyir füzesi fırlattı.

Güney Kore ve ABD askeri yetkilileri, füzelerin menzili, havadaki seyri ve düştükleri bölgelere ilişkin inceleme başlattı.

Pyongyang yönetimi, en son 8 Mayıs'ta Japon Denizi yönüne çok sayıda kısa menzilli balistik füze fırlatmıştı.



#Kuzey Kore
#seyir füzeleri
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