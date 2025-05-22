Güney Amerika'da yeni savaş patlayabilir: Maduro 'Esequibo'yu geri alacağız' diyerek resti çekti

Esequibo bölgesi, iki ülke arasında on yıllardır süren gerilimin temel nedeni olarak öne çıkıyor. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bu bölge üzerindeki hak iddialarının değişmeyeceğinin altını çizdi. Uluslararası toplumun tepkisine rağmen Maduro, bölgenin "tamamen geri alınması" konusundaki iradelerinin güçlü olduğunu kaydetti.





Devlet televizyonu VTV’ye açıklamalarda bulunan Maduro, Esequibo'yu tamamen geri alacaklarını vurgulayarak, "Esequibo konusunda Guyana'ya karşı sahip olduğumuz tarihi, bölgesel ve diğer haklarımızı geri alma irademiz sarsılmazdır. " ifadesini kullandı.









Guyana hükümetini, ABD’li enerji şirketi ExxonMobil'e "kölelik" yapmakla suçlayan Maduro, "Gerçekler her zaman kazanır ve biz kazanacağız." dedi.





Guyana Cumhurbaşkanı Irfaan Ali ise yaptığı açıklamada Maduro’ya tepki göstererek, "Guyana, şimdi de gelecekte de tek bir santimetresini bile vermeyecek." diye konuştu.





Ali, Venezuela ile yaşanan sınır anlaşmazlığının çözümü için diplomasinin, uluslararası toplumun desteğinin ve güçlü bir savunma sistemine sahip olmanın önemine işaret ederek, Guyana’nın toprak bütünlüğünden asla taviz vermeyeceğini belirtti.









Maduro Esequibo bölgesini neden istiyor?





Venezuela ile Guyana arasındaki Esequibo bölgesi anlaşmazlığı, Guyana'nın bağımsızlığından önceki döneme dayanıyor.





Guyana'nın İngiliz sömürgesi olduğu dönemde, 1899 tarihli sınır tahkimi kararına göre Esequibo Nehri Guyana'nın batı sınırı olarak belirlenmişti.





Ancak bağımsızlığını 1966'da kazanan ve 1970'te İngiliz Milletler Topluluğuna dahil olan Guyana, bu sınırı tanımayarak Esequibo'nun kendisine ait olduğunu ilan etmişti.





​​​​​​​Halihazırda, Esequibo bölgesi veya Guyana Esequiba olarak bilinen bölge Guyana'nın ortalarında bulunan Esequibo Nehri'nin batısında, ülkenin ise kuzeyinde yer alıyor.





Bölgenin doğal kaynaklar açısından son derece zengin olduğu belirtiliyor.















