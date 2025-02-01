Günlük 1100 dolar maaşla çalışacaklar: Amerikalı paralı askerler Gazze yolunda

Gazze'de sağlanan ateşkesin uygulanmasını denetlemek için öne sürülen yabancı güç seçeneği giderek ciddiyet kazanıyor. İsrail ve Batı medyası, Hamas'ın daha önce tamamen reddettiği yabancı askeri güçlerin Arap ülkelerinin finansmanıyla Gazze'de güvenliği sağlamak için konuşlanabileceğini öne sürdü. Sayıları 100'ü bulacak bu askerlerin ateş açma yetkisinin de olacağı iddia ediliyor.
Reuters haber ajansının iddiasına göre, 2023 yılında kurulmuş, merkezi ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde bulunan UG Solution isimli bir paralı asker şirketi, emekli 100 Amerikan askerini Gazze'ye göndermek üzere işe aldı. Söz konusu askerler, 10 bin dolar avans ve 1100 dolardan başlayan günlük ücretlerle Gazze'de konuşlanacak. Paralı askerlerin ateşkes anlaşması sonrası geçiş noktasına konuşlanarak, Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine kontrollü geçişini sağlayacağı belirtildi. Hamas Hareketi, geçen hafta yayınladığı açıklamada, 19 Ocak'ta başlayan ateşkes için belirlenen ilk aşamada, sivillerin Gazze'nin kuzeyine dönüşünün yabancı güvenlik güçleri tarafından yapılacağını ancak 42 sürecek ilk aşamanın ardından bu denetimlerin kaldırılacağını bildirmişti.
Şirketten yapılan açıklamada, askerlerin "Gazze'nin içerisindeki önemli bir kavşaktaki kontrol noktasında görev yapacakları" söylendi.
ATEŞ AÇMA YETKİLERİ VAR
Şirketin sözcüsü, bazı askerlerin halihazırda Gazze'de bulunduğunu ifade ederek, paralı askerlerin M4 piyade tüfekleri ve Glock tabancalarla silahlandırılacağını kaydetti. Sözcü ayrıca, UG Solutions personelinin ne zaman ateş açabileceğini düzenleyen angajman kurallarının da kesinleştiğini ancak bunları açıklamayı doğru bulmadığını belirtti. UG Solutions, bölgedeki birincil görevinin "dahili araç kontrol noktası yönetimi ve araç denetimi olduğunu" vurguladı. UG Solutions'ın işe alacağı kişiler lojistik ve planlama yapan ABD merkezli Safe Reach Solutions ile birlikte çalışacak.
FİNANSMAN ARAP ÜLKELERİ VE İSRAİL'DEN
Reuters'e bilgi veren kaynaklara göre, İsrail ve adı açıklanmayan Arap ülkeleri söz konusu askerleri finanse edecek. Daha önce Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yetkilileri Gazze'de paralı askerlerin kullanımını önermişti. Yine Reuters'e konuşan bir Filistinli yetkili ise Gazze'nin kuzeyi ile güneyini ayıran Netzarim Koridoru ile bölgenin doğusu ile batısını ayıran Selahaddin Caddesi'nin kesiştiği kontrol noktasında ABD'li paralı askerlerin çalışacağını doğruladı. Buna karşılık, Gazze'de görev alacak bu paralı yabancı askerlerin nasıl denetleneceğine ve ne zamana kadar görev yapacaklarına dair ise bilgi verilmedi.
İKİNCİ BLACKWATER TECRÜBESİ Mİ?
- ABD Ordusu, 2003 yılında Irak'ı işgal etmeye başlamasının ardından başkent Bağdat'ta Blackwater Şirketi'ne bağlı paralı askerleri konuşlandırmıştı. Şirkete bağlı paralı askerler, 2007 yılında Bağdat'ta 14 Iraklıyı öldürmüştü. Bu olayın ardından ülkenin orta kesimindeki Felluce'de, ABD işgaline karşı direnen Iraklı savaşçılar, bazı Blackwater üyelerini öldürerek kentten geçen Fırat Nehri'nin üzerindeki bir köprüye asmıştı. Blackwater'a bağlı paralı askerlerin Irak'ta işlediği savaş suçları, birçok akademik çalışmaya ve resmi rapora konu olmuştu. ABD ordusu, bu savaş suçları nedeniyle Blackwater üyelerini Irak'tan çekmek zorunda kalmıştı. Gazze'ye konuşlandırılması kararlaştırılan UG Solution şirketine bağlı paralı askerlerin emekli Amerikan askerlerinden oluşması ve denetimlerinin nasıl yapılacağına dair henüz tatmin edici bir açıklama yapılmaması, bu askerlerin Gazze'de karışması muhtemel suçlara dair şüpheleri artırıyor. Söz konusu askerlere ateş açma yetkisi verilmesi de endişeleri daha fazla artırıyor.