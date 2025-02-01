Günlük 1100 dolar maaşla çalışacaklar: Amerikalı paralı askerler Gazze yolunda

ABD Ordusu, 2003 yılında Irak'ı işgal etmeye başlamasının ardından başkent Bağdat'ta Blackwater Şirketi'ne bağlı paralı askerleri konuşlandırmıştı. Şirkete bağlı paralı askerler, 2007 yılında Bağdat'ta 14 Iraklıyı öldürmüştü. Bu olayın ardından ülkenin orta kesimindeki Felluce'de, ABD işgaline karşı direnen Iraklı savaşçılar, bazı Blackwater üyelerini öldürerek kentten geçen Fırat Nehri'nin üzerindeki bir köprüye asmıştı. Blackwater'a bağlı paralı askerlerin Irak'ta işlediği savaş suçları, birçok akademik çalışmaya ve resmi rapora konu olmuştu. ABD ordusu, bu savaş suçları nedeniyle Blackwater üyelerini Irak'tan çekmek zorunda kalmıştı. Gazze'ye konuşlandırılması kararlaştırılan UG Solution şirketine bağlı paralı askerlerin emekli Amerikan askerlerinden oluşması ve denetimlerinin nasıl yapılacağına dair henüz tatmin edici bir açıklama yapılmaması, bu askerlerin Gazze'de karışması muhtemel suçlara dair şüpheleri artırıyor. Söz konusu askerlere ateş açma yetkisi verilmesi de endişeleri daha fazla artırıyor.