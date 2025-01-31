Lübnan'da İsrail'in üç buçuk aylık bilançosu: 38 hastane ve 63 sağlık ocağı vuruldu

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan raporda, İsrail'in saldırılarının 8 Ekim 2023'ten 27 Ocak 2024'e kadar geçen sürede sağlık sektörüne yönelik yıkıcı etkisi hakkında bilgi verildi.

Sağlık merkezleri hedefte

Raporda, İsrail'in Lübnan'da sadece üç buçuk ay içerisinde 38 ayrı hastaneye toplamda 68 defa saldırdığı belirtilirken bu hastanelerden 8'inin hizmet dışı kaldığı ve 2'sinin hala kapalı olduğu aktarıldı. Lübnan'ın başkenti Beyrut ve güneyindeki bölgelerde yoğunlaşan İsrail saldırılarında 16 kişi hayatını kaybederken 74 kişi yaralandı. İsrail'in saldırılarında 25 aracın zarar gördüğü bilgisine yer verilen raporda, 63 sağlık ocağının da saldırıya uğrayarak 50'sinin kısmen ve 10'unun tamamen yıkıldığı bilgisine yer verildi.

İtfaiye ve ambulansları da vurdu

İşgalci İsrail'in Lübnan'daki acil yardım hizmetlerine yönelik tam 237 saldırı düzenlediği, bu saldırılarda 201 acil yardım çalışanının yaşamını yitirdiği açıklandı. Raporda, 253 kişinin saldırılarda yaralandığı ve 67 merkezin hedef alındığı vurgulanırken 177 ambulans ile 59 itfaiye aracının da saldırıya uğradığı belirtildi.

İsrail ile Hizbullah arasında Lübnan-İsrail sınır hattında 8 Ekim 2023'te başlayan kontrollü çatışmalar, Eylül 2024'te şiddetlenmiş ve İsrail'in şiddetli bombardımanları ile karadan işgaline dönüşmüştü. Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması 27 Kasım 2024 Çarşamba günü yürürlüğe girmesine rağmen İsrail güçleri güneyde işgali ve ateşkes ihlallerini sürdürüyor.



