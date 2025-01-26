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İsrail Lübnan'da ateşkese uymuyor: 11 kişiyi katletti

İsrail Lübnan'da ateşkese uymuyor: 11 kişiyi katletti

15:0926/01/2025, Sunday
AA
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İsrail, 2 aylık süre dolmasına rağmen hala Lübnan'da işgal ettiği bölgelerden çekilmedi.
İsrail, 2 aylık süre dolmasına rağmen hala Lübnan'da işgal ettiği bölgelerden çekilmedi.

İşgalci İsrail'in Lübnan'da düzenlediği saldırılarda bugün 11 kişi hayatını kaybederken 83 kişi yaralandı. İsrail, Lübnan ile mutabık kaldığı ateşkes şartına uymayarak bölgeden çekilmeyi gerçekleştirmedi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, "İsrail'in bugün Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti, 83 kişi yaralandı." açıklamasını yaptı.

Ateşkese uymadı

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girdi. Lübnan ordusunun anlaşma uyarınca 60 gün içinde (26 Ocak'a kadar) İsrail'in ülkenin güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun çekilmesi öngörülüyordu. Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından geçen sürede İsrail ordusu, bombardımanlar ve ev yıkma gibi eylemlerle ateşkes ihlallerini sürdürdü.

İsrail'in çekildiği Lübnan'ın güneyindeki Sur ilçesine bağlı Şema beldesi.

Süre bugün doluyor

Katil İsrail ordusu, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden çekilme sürecinin 60 günden fazla sürdüğünü ve bu durumun anlaşmaya aktarıldığını savunarak, 26 Ocak Pazar günü tam çekilmeyi tamamlayamayacağını duyurmuştu.


#ateşkes
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