İsrail Lübnan'da ateşkese uymuyor: 11 kişiyi katletti

İşgalci İsrail'in Lübnan'da düzenlediği saldırılarda bugün 11 kişi hayatını kaybederken 83 kişi yaralandı. İsrail, Lübnan ile mutabık kaldığı ateşkes şartına uymayarak bölgeden çekilmeyi gerçekleştirmedi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, "İsrail'in bugün Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti, 83 kişi yaralandı." açıklamasını yaptı.
Ateşkese uymadı
Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girdi. Lübnan ordusunun anlaşma uyarınca 60 gün içinde (26 Ocak'a kadar) İsrail'in ülkenin güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun çekilmesi öngörülüyordu. Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından geçen sürede İsrail ordusu, bombardımanlar ve ev yıkma gibi eylemlerle ateşkes ihlallerini sürdürdü.
Süre bugün doluyor
Katil İsrail ordusu, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden çekilme sürecinin 60 günden fazla sürdüğünü ve bu durumun anlaşmaya aktarıldığını savunarak, 26 Ocak Pazar günü tam çekilmeyi tamamlayamayacağını duyurmuştu.