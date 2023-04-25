Gürcistan'dan NATO ve AB hamlesi: Rusya toprak bütünlüğümüze saygı duymalı

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi.
Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Brüksel ziyareti kapsamında NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü.
Ukrayna'daki savaşa da değinen Stoltenberg, "Savaşın ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Ancak Rus saldırganlığının kesin olarak durdurulması gereken zehirli bir model olduğunu biliyoruz. Gürcistan ve Gürcü halkı bunu çok iyi anlıyor." diye konuştu.
Michel'den "Gürcistan'ın geleceği AB'dedir." mesajı
Garibaşvili, ayrıca AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile de görüştü.
Avrupa-Atlantik entegrasyonu temel önceliğimiz
Garibaşvili de hükümetinin NATO ile siyasi diyaloğu ve pratik işbirliğini tüm boyutlarıyla daha da derinleştirmeye hazır olduğunu ifade etti.