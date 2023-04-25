Gürcistan'dan NATO ve AB hamlesi: Rusya toprak bütünlüğümüze saygı duymalı

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Brüksel ziyareti kapsamında NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü.

Garibaşvili ile görüşmesinin ardından ortak basın açıklaması yapan Stoltenberg, "G ürcistan NATO'nun en yakın ortaklarından biridir ve müttefikler Gürcistan'ın egemenliği ile toprak bütünlüğünü tam olarak desteklemektedir. Rusya'ya Gürcistan topraklarının bağımsız devletler olarak tanınmasını geri alması çağrısında bulunmaya devam ediyoruz. " ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, Gürcistan'ın iç reformlar konusundaki çabalarını iki katına çıkaracağına ve demokratik standartları sürdüreceğine inandığını belirterek, "Bu nedenle, Avrupa-Atlantik değerleri ve temel özgürlüklerin korunması ile bağdaşmayan 'dış etki' yasa tasarısının geri çekilmesi kararını memnuniyetle karşıladım. Gürcü halkı, Avrupa-Atlantik bölgesiyle bütünleşmiş, demokratik, müreffeh bir ülke istediğini açıkça ortaya koydu ." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'daki savaşa da değinen Stoltenberg, "Savaşın ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Ancak Rus saldırganlığının kesin olarak durdurulması gereken zehirli bir model olduğunu biliyoruz. Gürcistan ve Gürcü halkı bunu çok iyi anlıyor." diye konuştu.

Michel'den "Gürcistan'ın geleceği AB'dedir." mesajı

Garibaşvili, ayrıca AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile de görüştü.

Michel, görüşmenin ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " Gürcistan'ın geleceği AB'dedir. " ifadesini kullandı.

Avrupa yolunda ilerlemek için şimdi her zamankinden daha fazla biçimde, yargı, hukukun üstünlüğü ve basın özgürlüğü alanlarındaki reformların derinleştirilmesi gerektiğini aktaran Michel, " AB, yolun her adımında yanınızdadır. Avrupa perspektifine ve bunun Gürcistan halkı için temsil ettiği tarihi fırsata sıkı sıkıya bağlıdır ." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa-Atlantik entegrasyonu temel önceliğimiz

Garibaşvili de hükümetinin NATO ile siyasi diyaloğu ve pratik işbirliğini tüm boyutlarıyla daha da derinleştirmeye hazır olduğunu ifade etti.

NATO'nun Gürcistan'a verdiği desteğe minnettar olduğunu vurgulayan Garibaşvili, Avrupa-Atlantik entegrasyonunun, ülkesinin dış politikasının "temel önceliği" olmaya devam ettiğini belirtti.



