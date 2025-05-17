Guterres: Gazze'de abluka derhal sona erdirilmeli

Gazze'deki Filistinlilerin durumunun tarif edilemeyecek kadar acımasız ve insanlık dışı olduğunu aktaran Guterres,

"Kuşatma ve aç bırakma politikası, uluslararası hukukla alay etmektedir. İnsani yardıma karşı uygulanan abluka derhal sona erdirilmelidir."