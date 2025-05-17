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Guterres: Gazze'de abluka derhal sona erdirilmeli

Guterres: Gazze'de abluka derhal sona erdirilmeli

16:1017/05/2025, Cumartesi
G: 17/05/2025, Cumartesi
AA
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki insani krizin tarif edilemeyecek kadar kötü olduğunu vurgulayarak, "İnsani yardıma karşı uygulanan abluka derhal sona erdirilmelidir." ifadesini kullandı.

Guterres, X hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'deki insani krizin boyutlarına dikkati çekerek acil eylem çağrısında bulundu.


Gazze'deki Filistinlilerin durumunun tarif edilemeyecek kadar acımasız ve insanlık dışı olduğunu aktaran Guterres,
"Kuşatma ve aç bırakma politikası, uluslararası hukukla alay etmektedir. İnsani yardıma karşı uygulanan abluka derhal sona erdirilmelidir."
görüşünü paylaştı.

Guterres ayrıca, Gazze'de harekete geçilmesinin artık ahlaki zorunluluk olduğunu belirtti.


İsrail güvenlik kabinesi, saldırı planını onaylamıştı


İsrail güvenlik kabinesinin 4 Mayıs'ta Gazze Şeridi'nde işgali genişletmeyi ve kalıcı hale getirmeyi amaçlayan saldırı planını onayladığı aktarılmıştı.


İsrail basınında, planın 3 aşamadan oluştuğu ve en erken ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu turu sona erene kadar sürecek hazırlık aşamasında ateşkes anlaşmasına ulaşılamazsa, yoğun saldırılar ve Gazze'deki Filistinlilerin güneye sürgün edileceği ikinci aşamaya geçileceği belirtilmişti.


İsrail askerlerinin kara saldırılarıyla ele geçirilen bölgelerden öncekilerin aksine geri çekilmeyeceği ve bu yerlerde işgali sürdüreceği kaydedilmişti.




#Birlemiş Milletler (BM) Genel Sekteri Antonio Guterres
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