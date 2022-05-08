Dünya Güvenlik Konseyi savaş diyemedi
AVRUPA

Güvenlik Konseyi ‘savaş’ diyemedi

Rusya-Ukrayna savaşının 72’nci gününde ilk açıklamasını yayımlayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), binlerce kişinin ölümüne yol açan savaşın üzerinden 2 ay geçmesine rağmen yaşanan olayları ‘savaş’ olarak nitelendiremedi.

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Güvenlik Konseyi ‘savaş’ diyemedi
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi

Rusya-Ukrayna savaşının 72’nci gününde ilk açıklamasını yayımlayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), binlerce kişinin ölümüne yol açan savaşın üzerinden 2 ay geçmesine rağmen yaşanan olayları ‘savaş’ olarak nitelendiremedi. BMGK üyeleri, Ukrayna’da savaş devam ederken nihayet bir açıklama metni üzerinde uzlaşmaya varabildi. Ancak hazırlanan metinde, BMGK üyesi ve dönem başkanı Rusya’nın veto etme endişesiyle ‘savaş’ ve ‘işgal’ gibi ifadeler yer almadı.

Açıklamada Güvenlik Konseyi üyeleri, “Ukrayna’nın barış ve güvenliğinin korunmasına ilişkin derin endişelerini” ifade ederken, “BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in anlaşmazlığa barışçıl çözüm bulma çabalarını desteklediklerini” bildirdi. Açıklamayla ilgili Guterres, “Bugün Güvenlik Konseyi Ukrayna’da barışın sağlanması için ilk kez tek sesle konuştu” değerlendirmesinde bulundu.

DÜNYA 5’TEN BÜYÜKTÜR

İki ay geçmesine rağmen ancak hazırlanabilen metnin zayıf ve gerekli tanımlamalardan yoksun olması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BMGK’ya yönelik 2013 yılında sarf ettiği “Dünya 5’ten büyüktür” eleştirisini hafızalara getirdi. Akıllarda yer eden politik doktrin niteliğindeki eleştiri ile Erdoğan, BMGK’nın yapısının dünya barışını korumada yetersiz kaldığını, caydırıcılığını yitirdiğini ve daimi üye olan 5 ülkenin (İngiltere, Fransa, Almanya, ABD, Çin) BM’yi etkisizleştirdiğini vurgulamıştı.

BM daimi üyesi olan 5 ülkenin herhangi birinin alınacak kararı veto etmesi durumunda tasarı kabul edilmiyor. Milli politikaları ekseninde karar alan daimi üyeler, kurumun kuruluş amacı olan “küresel barış ve güvenliği temin etme” hedefini gerçekleştirmediği yönünde sıkça eleştiriliyor. Son olarak nisan ayının sonuna doğru veto hakkıyla ilgili güncellemeye giden BMGK, veto gücüne sahip devletlerin bu hakkı kullanması halinde açıklama yapmasını talep eden kararı kabul etmişti.

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