Hacker'lar dersini verdi: İsrailli bakandan "Filistin'e özgürlük" mesajı

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, hayatının şokunu yaşadı. Sabah erken saatlerde bilgisayar korsanları tarafından Twitter hesabı hack'lenen
Bennett'ın profilinden ilk olarak Filistin bayrağının yer aldığı"Filistin için özgürlük" mesajını paylaşıldı.
İstiklal Marşı ve Türk bayrağı
Daha sonra aynı hesaptan Türk bayrağı ile İstiklal Marşı'nın bazı kıtalarının İngilizce çevirisinin yer aldığı mesajlar paylaşılırken, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un adı da aynı tweet'lerde geçti.
Söz konusu mesajlar kısa süre sonra silinirken İsrail makamlarından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.