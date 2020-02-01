Dünya Hafter milislerinin başkentin güneyinde bir mahalleye saldırısında 1 kişi öldü
AFRİKA

Hafter milislerinin başkentin güneyinde bir mahalleye saldırısında 1 kişi öldü

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerin, başkentin güneyindeki el-Kerimiye Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Hafter milisleri saldırılarına devam ediyor.
Hafter milisleri saldırılarına devam ediyor.

Libya’nın uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçlerinin yürüttüğü Burkan el-Gadab (Öfke Volkanı) Operasyonu’nun resmi sosyal medya hesabı aracılığıyla yapılan açıklamada, Hafter milislerinin el-Kerimiye'yi bombaladığı açıklandı.

UMH'nin açıklamasında, düşen bomba nedeniyle bir otomobilin alev alma anına dair fotoğraflar paylaşıldı.

Öte yandan, Burkan el-Gadab Operasyonu sözcüsü Abdulmalik el-Medeni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter güçlerinin saldırıları nedeniyle 1 kişinin öldüğünü, 1 kişinin ağır yaralandığını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, önceki gün BM Güvenlik Konseyi’ne yaptığı sunumda, Libya’da "ateşkesin sadece adının olduğunu" ve 110’un üzerinde ateşkes ihlali kaydettiklerini açıklamıştı.

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Hafter ateşkes kararına rağmen saldırılarını sürdürdü. Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarına 4 fıkrateyn gönderdi. Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, 'Ufkun ötesinde görünecek Türk savaş gemileri varlığının karadakiler üzerinde yaratacağı güvenin büyüklüğü ölçülemez' açıklamasını yaptı.


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