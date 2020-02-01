Hafter milislerinin başkentin güneyinde bir mahalleye saldırısında 1 kişi öldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafter'in ateşkes diye, barış diye bir derdi yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temasları kapsamında bulunduğu Gambiya'da mevkidaşı Adama Barrow ile bir araya geldi. Erdoğan, 'Hafter'in sözcüsünün 'Libya'daki süreç namlunun ucundadır.' açıklaması çok manidardır. Bu şunu gösteriyor, Hafter'in ateşkes diye, barış diye bir derdi yok' dedi.