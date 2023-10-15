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Dünya

Halep Havalimanı'na füze saldırısı düzenlendi

Suriye’de Şam yönetiminin kontrolündeki Halep Havalimanı'na füze saldırısı düzenlendi.

00:34 . 15/10/2023 Pazar
AA
Halep Havalimanı

Halep Havalimanı

Ayrıntılar geliyor...

#Halep
#Suriye
#saldırı
#havalimanı
29 dakika önce
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