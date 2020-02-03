Halep’te Esed’e darbe

Türkiye destekli muhalifler Halep kapısına dayandı. Rusya, Esed ve İranlı teröristlerin sivillere yönelik saldırıları yoğunlaştırmasının ardından pek çok cephede taarruz başlatan Suriye Milli Ordusu (SMO) ile çeşitli muhalif gruplar, Halep’in batıdaki dış mahallelerinden Cemiyet-i Zehra bölgesinde rejim güçlerine ağır kayıplar verdiriyor. Çatışmalar sonucu son iki günde rejim ve İran destekli teröristlerden 70’e yakın milis öldürüldü. Rejim askerlerinden 30’un üzerinde kişi de yaralı. Esed’e ait zırhlı araçları güdümlü tanksavar roketleriyle vuran muhalifler bölgede ilerlemeye devam ediyor. Yer yer Rus askerlerinin de bulunduğu cephede Rusların kayıp sayısının 5’i geçtiği iddia edildi. Muhalif gruplar ‘düşman’ karargâhları vurmak için yüzlerce kilogram bomba yüklenmiş zırhlı araçları da kullanıyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, saldırıların bölgede büyük patlamalara yol açtığını gösteriyor. Çatışmaların yoğunlaştığı Cemiyet-i Zehra, Halep’in banliyösü konumunda ve kent merkezine uzaklığı yalnızca 5 kilometre.

İDLİB’DE DÜN DE KATLİAM VARDI

Hatay sınırındaki İdlib’de ise Esed, İran ve Rus güçleri ilerlemeye devam ediyor. Rejim Maar’ed Numan ilçesinden sonra doğusundaki Muka, Marhatat ve Ermanaya köylerini de ele geçirdi. Rejim güçleri, Halep’i Lazkiye’ye bağlayan M4 yolunun güneyinden batıya doğru yayılarak 30 köyden oluşan Cebel Zaviye dağını ele geçirmeyi planlıyor. Bu bağlamda, Serakib’in güneyinde rejim güçleri Ebu Cureyf, Kefer Battih ve Dadih köyleriyle Tel Krisyan ve Tel Hatra tepelerini ele geçirdi. Böylece rejim, İdlib’in güney ve güneydoğusunda 6 köy ve 2 tepe ele geçirmiş oldu. Karada Esed ve İran’ın havada ise Rusya’nın saldırılarını sürdürdüğü İdlib’de halk kuzeye doğru göçe zorlanıyor. Son bir yılda 1 milyon 300 bin Suriyelinin Türkiye sınırına yığılmasına neden olan Rusya, yalnızca son bir ayda 64’ü çocuk 199 kişiyi katletti. Sadece dünkü bombardımanda 11 kişi öldü.

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