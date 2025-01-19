"Halep'ten Şam'a bir yol" belgesel oldu

"Coğrafyanın insanları, Suriyeliler, ağır, tarifsiz hatta şahitsiz acılar yaşadı, yaşadıklarına hiç kimseyi adeta inandıramadılar. Sednaya, sadece bir yerde yoktu, ülkenin her yerinde onlarca Sednaya kurulmuştu, 14 yılın sonunda Halep ile başlayan bu büyük tarihi yürüyüş ve zaferin ilk günlerine şahit olmak, o şahitliğin kaydını tutmak istedim yarınlar için. Gördüm ki, haritanın gerçek sahipleri, coğrafyanın çocukları, şehirlerini adeta bir çiçek bahçesine çevirmek için tüm varlıkları ile adanmaya hazırlar. Halep'ten Şam'a Bir Yol belgeseli de işte bu hazırlığın tanıklarını anlatıyor."