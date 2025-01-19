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"Halep'ten Şam'a bir yol" belgesel oldu

"Halep'ten Şam'a bir yol" belgesel oldu

23:2519/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Yapımcı-gazeteci İsmail Halis
Yapımcı-gazeteci İsmail Halis

'Bir devrimin tanığı olmak' mottosu ile yola çıkan yapımcı-gazeteci İsmail Halis, Halep, Hama, Humus ve Şam seyahatlerinde tuttuğu kayıtları bir yol belgeseli olarak kamuoyu ile buluşturuyor.

27 Kasım'da
Halep'in özgürleştirilmesi süreci
ile başlayan serüvenin, dört ayrı şehrindeki kayıtlardan oluşan belgesel
Şam merkezindeki Yermuk Kampı,
Dariya mahallesi ile birlikte
Sednaya Hapishanesi'ndeki özel görüntüler
de yer alıyor.
Hama'nın dertli dolapları,
Emevi Camii'ne yürümenin 14 yılı,
Türk Hava Şehitiği'ndeki 
Hilâl mührünün anlamı,
Halep kuzeyindeki Foç 46 cephesine
gömülen tankların hikayesi
gibi farklı bölümlerin yer aldığı belgesel, 8 Aralık sonrası gerçekleştirilen
ilk saha belgeseli
olma özelliği taşıyor.
Yapımcı - gazeteci
İsmail Halis,
belgeselin çekim sürecine dair düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:
"Coğrafyanın insanları, Suriyeliler, ağır, tarifsiz hatta şahitsiz acılar yaşadı, yaşadıklarına hiç kimseyi adeta inandıramadılar. Sednaya, sadece bir yerde yoktu, ülkenin her yerinde onlarca Sednaya kurulmuştu, 14 yılın sonunda Halep ile başlayan bu büyük tarihi yürüyüş ve zaferin ilk günlerine şahit olmak, o şahitliğin kaydını tutmak istedim yarınlar için. Gördüm ki, haritanın gerçek sahipleri, coğrafyanın çocukları, şehirlerini adeta bir çiçek bahçesine çevirmek için tüm varlıkları ile adanmaya hazırlar. Halep'ten Şam'a Bir Yol belgeseli de işte bu hazırlığın tanıklarını anlatıyor."
Halep'ten Şam'a Bir Yol belgeseli, ilk kez
20 Ocak Pazartesi saat 20:30'da
tüm
Yeni Şafak dijital platformlarında
izleyicisi ile buluşuyor.

#8 Aralık Devrimi
#Suriye
#Halep
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#Sednaya
#Beşşar Esed
#Baas rejimi
#İsmail Halis

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