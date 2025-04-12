Hamas ateşkes şartını duyurdu: Denklem açık

Hamas'tan yapılan açıklamada, "İşgalci güçler içinde savaşın sona erdirilmesi ve tutukluların serbest bırakılması yönündeki çağrıların artması, Netanyahu'nun savaşı uzatma ve hem tutsakların hem de halkımızın acılarını derinleştirme sorumluluğunu vurgulamaktadır. Gazzeli çocukların ve işgalci tutsakların kanı, Netanyahu'nun iktidarda kalma ve yargılanmama çabasının bedelidir.

Denklem açıktır: Savaşın sona erdirilmesi, tutukluların serbest bırakılması anlamına gelir; bu formül dünya tarafından onaylandı ve yalnızca Netanyahu tarafından reddedildi.