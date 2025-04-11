Yeni Şafak Rusça'nın 'Gazze' yayınları ülkedeki Siyonistleri çıldırttı: Rus vekil 'sansür' için suç duyurusunda bulundu

Yeni Şafak, terör devleti İsrail'in zulmünü birçok dilde takipçilerine aktarıyor. Kısa sürede Rusya'da 100 binden fazla Instagram takipçisine ulaşan Yeni Şafak Rusça'nın Gazze'nin sesi olan yayınları, ülkedeki Siyonistleri rahatsız etti. Sürekli saldırılara maruz kalan Rusça birimimiz, bu kez Rus vekil Andrey Lugovoy tarafından hedef tahtasına kondu. Lugovoy, mesnetsiz iddialarla, Türkiye-Rusya ilişkilerinin gelişmesini destekleyen Yeni Şafak'ın faaliyetlerinin sonlanması için suç duyurusunda bulundu.
23 Ocak 1995’te “Türkiye’nin önü aydınlık” manşetiyle, bu ülkenin birikimini yansıtmak için yayın hayatına başlayan Yeni Şafak, bugün dijitalde, Türkiye’de ve dünyada yaşanan tüm gelişmeleri aktaran ve sosyal medyada gündeme yön veren içeriklerle en çok takip edilen marka haline geldi.
Rus vekil 'sansür' için suç duyurusunda bulundu
Sürekli saldırılara maruz kalan Rusça birimimiz, bu kez Rus vekil Andrey Lugovoy tarafından hedef tahtasına kondu.
Tek sebep 'Gazze' değil, Karabağ'dan da rahatsızlar
"Suriye'deki tutumundan da rahatsızız"
Yeni Şafak'ın Suriye'de Beşşar Esed liderliğindeki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesini desteklediğini belirten Rus vekil, "Hıristiyan nüfusa yönelik toplu bir soykırımın sürdüğü Lazkiye'deki militanların eylemlerini övüyor." yalanını da dilekçesine taşıdı.
Yeni Şafak'tan rahatsızlık duyan Lugovoy kim?
- Eski KGB ve Rusya Federal Koruma Servisi ajanı: Kremlin güvenliğinde görev yaptı.
- Litvinenko cinayetiyle suçlandı: 2006'da Londra’da polonyum-210 ile zehirlenen eski ajan Litvinenko'nun ölümünden sorumlu tutuldu.
- İngiltere’nin 'Londra'daki cinayet faili' olarak iade istedi: Rusya, Lugovoy’u iade etmedi.
- 2007’den beri milletvekili: LDPR'den Devlet Duması'na seçildi.
- Uluslararası yaptırımlar listesinde: ABD, AB ve diğer ülkelerce yaptırıma tabi tutuldu.