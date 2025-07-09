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Hamas: Esir takası ancak direnişin şartlarıyla olur

Hamas: Esir takası ancak direnişin şartlarıyla olur

07:539/07/2025, Çarşamba
AA
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Hamas, İsrailli esirlerin ancak direnişin dayattığı şartlarda serbest bırakılacağını açıkladı.
Hamas, İsrailli esirlerin ancak direnişin dayattığı şartlarda serbest bırakılacağını açıkladı.

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'nin teslim olması yönündeki açıklamalarını "yenilgi sanrısı" olarak değerlendirerek, esirlerin serbest bırakılmasının ancak direnişin dayattığı şartlarda bir anlaşmayla gerçekleşeceğini bildirdi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, sosyal paylaşım platformu Telegram üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Netanyahu'nun tüm esirlerin serbest bırakılması ve Hamas'ın teslim olması yönündeki açıklaması, psikolojik yenilgi yanılsamasını yansıtıyor, sahadaki gerçekleri değil." ifadesini kullandı.

Rişk, İsrailli yöneticilerin, askeri operasyonlarla esirlerini kurtarma konusunda tam bir başarısızlık yaşadıklarını kabul etmesinden sonra direnişle ciddi bir anlaşma yapmadan esirleri serbest bırakmanın bir yolu olmadığının ortaya çıktığını dile getirdi.

Hamaslı yönetici Rişk, "Gazze teslim olmayacak. Direniş denklemleri dayattığı gibi koşulları da dayatacak." değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu, X platformundaki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Gazze'de sürdürdükleri savaşın hedeflerinin, "tüm esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak, Hamas'ın askeri ve idari kapasitesini ortadan kaldırmak ve Gazze'nin artık İsrail için bir tehdit oluşturmamasını sağlamak" olduğunu bunun da Hamas'ın artık var olmayacağı anlamına geldiğini belirtmişti.

Netanyahu, sonuç olarak tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılacağını, Hamas'a boyun eğdirileceğini ve dağıtılacağını, Gazze'nin artık İsrail için bir tehdit oluşturmayacağını ve kendilerinin de henüz misyonlarını tamamlamadıklarını ifade etmişti.




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