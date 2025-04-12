Hamas: Savaşın uzamasından Netanyahu sorumlu

Hamas, İsrail içinde artan Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durması ve esirlerin geri alınması yönündeki çağrıların, savaşın uzamasından Başbakan Binyamin Netanyahu'nun sorumlu olduğunu kanıtladığını belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci oluşumun içinden yükselen savaşa son verilmesi ve esirlerin kurtarılması yönündeki çağrılar, Netanyahu'nun hem savaşın uzamasından, hem kendi esirleri ile Filistin halkının çektiği acılardan sorumlu olduğunu kanıtlıyor." ifadesine yer verildi.

"Gazzeli çocuklar ve İsrailli esirler, Netanyahu'nun yönetimde kalma ve yargılanmaktan kaçma hırsının kurbanı." ifadesi kullanılan açıklamada, denklemin son derece açık olduğu belirtilerek, saldırıların durmasına karşılık esirlerin serbest bırakılacağı dünyanın bunu kabul ettiği ancak Netanyahu'nun reddettiği kaydedildi.

Açıklamada, her geç kalınan bir günün, daha fazla masum sivilin ölmesi ve İsrailli esirler için meçhul bir son anlamına geldiği belirtildi.

Hava Kuvvetleri mensupları Gazze'ye yönelik saldırlara son verilmesi için çağrı mektubu yayımladı.

İsrailli uzmanlara göre "savaşın durması pahasına" ülkede, Gazze'deki esirlerin getirilmesi çağrıları artıyor.

İsrail Hava Kuvvetlerinden bir kısmı emekli, 1000'e yakın pilot ve yedek asker, Gazze'ye yönelik saldırıların sonlandırılması için bir mektup yayımlamıştı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar'ın Gazze'ye saldırıların sona erdirilmesini isteyen mektubu imzalayan askerlerin ordudan atılması yönündeki kararını onayladığı bildirilmişti.

Hava kuvvetlerindeki pilot ve yedek askerlerin ardından, İsrail donanmasından emekli 150'den fazla subay ile zırhlı birliklerden yedek askerler, esir takası amacıyla Gazze'deki saldırıların sonlandırılması için mektup yayımlamıştı.

İsrail askeri istihbarat birimi "8200"de görevli yüzlerce yedek asker de Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması talebiyle bir mektup imzalamıştı.

Hava Kuvvetleri mensuplarının mektubuna, akademisyenlerden ve askeri doktorlardan da destek gelmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da esir takası için Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durdurulması çağrısı yapan muvazzaf ve emekli askerleri "bir avuç yabani ot" olarak nitelemiş ve lideri olduğu koalisyon hükümetini devirmeye çalışmakla suçlamıştı.







