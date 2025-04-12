Gazze'de kıtlık felaket düzeyinde

İşgalci İsrail, 17 aydır sürdürdüğü soykırımda Gazze'yi aç ve susuz bırakarak öldürme safhasına geçti. Birleşmiş Milletler, Gazze Şeridi'ndeki yerinden edilmiş kişilerin savaşın başlangıcından bu yana en uzun yardım sıkıntısı çektiğini ve 60 bin çocuğun ölümü beklediğini duyurdu. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) yaşanan durumun felaket boyutunda olduğunu belirterek kıyı şeridinde “genel açlık durumu” ilan etti. İsrail’in 2 Mart’ta tüm yardım girişlerini engelleyerek tam abluka uyguladığı Gazze’deki 2,3 milyon Filistinli için son gıda stokları da tükendi. Açlıkla karşı karşıya kalan aileler, her gün yiyecek bulma umuduyla İsrail uçaklarının harabeye çevirdiği binaların enkazı arasında dolaşıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan UNRWA, Gazze’de yüzbinlerce kişinin açlıktan ölümü beklediğini kaydetti.





60 BİN ÇOCUK ÖLÜMLE BURUN BURUNA

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, bölgedeki BM İnsani İşlerden Sorumlu Koordinasyon Ofisi’nden (OCHA) bilgileri aktardı. Haq, Gazze'ye ihtiyaç duyulan malzemelerin girmesi için acilen geçişlerin açılması gerektiğini vurguladı. Gazze'de 60 binden fazla çocuğun gıda kıtlığıyla mücadele ettiğini söyleyen Haq, yardım için kurulan mutfakların da yakıt ve diğer malzemelerinin hızla tükendiğini ifade etti. Yerinden edilmiş kişilere ev sahipliği yapan barınakların da çok ciddi şekilde su kısıtlamasıyla karşı karşıya kaldığını kaydeden Haq, temizlik malzemelerinin de bulunmadığını, bu durumun kamu sağlığını tehdit ettiğini bildirdi.





İLAÇ VE YAKIT TÜKENDİ

Gazze’de genel açlık durumu ilan eden UNRWA, işgalci İsrail’in saldırıları sonucu ateşkesin bozulmasının ardından Gazze Şeridi'nde yaklaşık 400 bin Filistinlinin yerinden edildiğini ifade etti. Filistin Sivil Toplum Örgütleri Ağı ise, Gazze Şeridi'nde gıda, ilaç ve yakıt kaynaklarının tükenmesi nedeniyle kıtlık yaşandığını doğrulayarak, kıtlığın durdurulması için uluslararası müdahale çağrısında bulundu.





BİR PARÇA EKMEĞİN PEŞİNDE

İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, 18 Mart’tan beri savaş uçakları ve kara saldırılarıyla 2 binden fazla Filistinliyi öldürdü. Ancak işgal güçlerinin tam ablukası, açlığı en etkili silah haline getiriyor. Abluka nedeniyle daha önce Dünya Gıda Programı (WHO) tarafından işletilen 25 ekmek fırını hizmeti durdurmak zorunda kaldı. Ateşkes sürecinde Gazze’ye giren gıda maddeleri de tükenmek üzere. Gazze’nin çeşitli noktalarında binlerce Filistinli bir parça ekmek elde etmek için uzun kuyruklara giriyor.





SUSUZ BIRAKARAK ÖLDÜRECEK

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bölgenin en büyük su arıtma tesislerinden Gabayin Deniz Suyu Arıtma Tesisini, üçüncü kez bombalamasıyla binlerce kişi susuz kaldı. Saldırılar boyunca üçüncü kez hedef alınan tesis, Gazze Şeridi'nin doğusuna, Gazze kentinin bazı kısımlarına ve kuzeydeki Cibaliya bölgesine kadar uzanan büyük bir bölgeye su sağlayan hayati su kaynaklarından biriydi. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisine göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda sağlık kurumları ile kanalizasyon hatları ağır hasar aldı, 330 bin metre su şebekesi ile 655 bin metre kanalizasyon hattı saldırılarda kullanılamaz hale geldi. Gazze'deki su kaynaklarının yüzde 35'i işlevsiz hale geldi, 719 kuyu kullanılamaz durumda.



