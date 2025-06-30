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Hamas’la ateşkes görüşmesi: Gazze'deki trajedi sona ermeli

Hamas’la ateşkes görüşmesi: Gazze'deki trajedi sona ermeli

04:0030/06/2025, Pazartesi
G: 30/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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İbrahim Kalın, Muhammed İsmail Derviş
İbrahim Kalın, Muhammed İsmail Derviş

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Gazze’de ateşkesin dillendirildiği bir dönemde Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed İsmail Derviş ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede, Gazze’deki yıkım ve insani trajedi ile kalıcı ateşkes başlıkları masaya yatırıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed İsmail Derviş ve beraberindeki heyetle görüştü. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, görüşmede, Gazze'de yaşanan insani trajedi ilk sırada yer aldı. Gazze'deki insani dramın ve yıkımın sona erdirilerek, yardım geçişlerinin derhal sağlanması için Türkiye'nin uluslararası toplumla yürüttüğü çabalara değinilen görüşmede, söz konusu kritik dönemde Filistinli gruplar arasında uzlaşı sağlanması hususu ele alındı. Taraflar, Gazze'de kalıcı ateşkese ulaşılması için atılacak adımları da kapsamlı şekilde masaya yatırdı. MİT Başkanı Kalın, görüşmede, Türkiye'nin Filistin halkının yanında olduğunu vurguladı.



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