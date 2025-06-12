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Hamas’tan İsrail’in DEAŞ’ına darbe

Hamas’tan İsrail’in DEAŞ’ına darbe

04:0012/06/2025, Perşembe
G: 12/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Hamas, İsrail’in silahlandırdığı DEAŞ bağlantılı aşiret lideri Yaser Ebu Şebab’ın önderliğini yaptığı çeteye operasyon gerçekleştirdi. Çatışmalarda 50 çete üyesi öldürüldü. İsrail ordusuna ait İHA’lar ise çeteye destek için 4 Hamas mensubunu katletti.

İşgalci İsrail ordusu tarafından silahlandırılan DEAŞ terör örgütü bağlantılı Yaser Ebu Şebab adlı aşiret liderine bağlı militanlar ile Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları arasında Gazze’nin güneyinde yaşanan çatışmalarda 50 çete üyesinin öldürüldüğü bildirildi. Yeser Ebu Şebab grubu tarafından yayınlanan açıklamada, çete üyelerinin Gazze’ye giren insani yardım konvoyunu “korurken” saldırıya uğradığı ve 50 kayıp verdiği aktarıldı. İsrail’de yayın yapan İ24News internet sitesinin iddiasına göre ise Gazze’nin güneyinde yaşanan çatışmalar sırasında İsrail ordusuna ait insansız uçaklar (İHA), çetelere destek olmak için Hamas savaşçılarını vurarak dördünü şehit etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha önce terör örgütü DEAŞ ile de bağlantısı olduğu belirlenen Yaser Ebu Şebab’a bağlı çetelere silah yardımı yapıldığını doğrulamıştı. Yerel kaynakların yayınladığı görüntülerde ise söz konusu çetelerin insani yardım konvoylarını yağmaladığı görülmüştü.



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