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Harkiv'de hastaneler çaresiz

Rusya’nın saldırılarının en yoğun olduğu yerlerden biri olan Harkiv’de can kayıpları artarken hastaneler dolup taşıyor. Doktorlar, yoğunluk nedeniyle şarapnel parçaları isabet eden ya da uzuvlarını kaybeden yaralılara müdahale etmekte yetersiz kalıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Harkivde hastaneler çaresiz
Harkiv’de can kayıpları artarken hastaneler dolup taşıyor.

Rusya’nın Ukrayna’daki saldırılarının en yoğun olduğu yerlerden Harkiv’de hastaneler, savaşın korkunç yüzünü tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. İngiliz The Times gazetesi, can kaybının hızla arttığı kentteki hastanelerin dolup taştığını, kişi sayısındaki fazlalık nedeniyle yaralılara müdahalede doktorların yetersiz kaldığını yazdı.

Haberde uzuvlarını kaybetmiş ve yaralanmış pek çok kişinin sözlerine yer verilirken, yaralananları fotoğrafı da paylaşıldı. Şarapnel yaraları nedeniyle tedavi gören 35 yaşındaki İrena Sidorenko, “Putin’in buraya gelip ordusunun sivilleri öldürmekten kaçınmak için ne kadar çabaladığını görsün” sözleriyle yaşadığı acıyı dile getirdi. Birleşmiş Milletler verilerine göre Ukrayna’da en az 474 sivil öldü, 861 kişi de yaralandı.

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