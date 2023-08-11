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Dünya

Havalimanının kenarında beklettiler: BAE İsrail'den gelen yolcuları ülkeye almadı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'den havalanan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Abu Dabi Havalimanı'na iniş yapan uçakta bulunan yaklaşık 170 yolcu ülkeye alınmadı. Yetkililerin uçaktan inen yolcuları bir kenarda beklettiği belirtilirken, yolcuların BAE'ye girememe nedenine ilişkin ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.

22:13 . 11/08/2023 Cuma
AA
BAE, İsrail'den gelen uçaktaki yolcuların ülkeye girişine izin vermedi.

BAE, İsrail'den gelen uçaktaki yolcuların ülkeye girişine izin vermedi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail'den gelen "Wizz Air" hava yolu şirketine ait bir uçaktaki yaklaşık 170 yolcunun ülkeye girişine izin vermedi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, yaklaşık 170 yolcusuyla İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndan kalkan bir uçak öğleden sonra BAE'nin Abu Dabi Havalimanı'na iniş yaptı.

Havalimanındaki yetkililerin uçaktan inen yolcuları bir kenarda beklettiği ve Abu Dabi'ye inen diğer uçaklardaki yolcuların giriş hatlarında onların önüne geçirildiği aktarıldı.

İsrail'den gelen uçaktaki yolcuların BAE'ye girememe nedenine ilişkin ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.



#Abu Dabi Havalimanı
#BAE
#Filistin
#israil
#Wizz Air havayolu şirketi
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