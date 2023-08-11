Havalimanının kenarında beklettiler: BAE İsrail'den gelen yolcuları ülkeye almadı

Eski MOSSAD Başkanı Tamir Pardo ve İsrail ordusunda uzun yıllar üst düzey görevler yapan emekli general Amiram Levin, Netanyahu koalisyon hükümetinin aldığı kararları ve yeni yargı düzenlemesini eleştirdi. Netanyahu koalisyonunun, kritik maddelerini Meclis'ten geçirdiği ve ülkede büyük protestolara neden olan yargı reformuna değinen emekli general Levin, ülkeyi bir grup delinin yönettiğini ve ülkeyi mahvettiğini söyledi. Netanyahu'nun ülkesi için yetersiz olduğunu söyleyen Levin, "Onun hakkında endişeleniyorum. Dövülmüş bir köpek gibi görevini bırakacak. Tarihin çöplüğüne atılacak." dedi.