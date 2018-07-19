Dünya Helsinki savunması
AVRUPA

Helsinki savunması

ABD Başkanı Donald Trump, Helsinki’de Putin ile görüşmesinden sonra ülkesinde adeta ‘vatan haini’ ilan edilmesiyle baş etmeye çalışıyor. Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısından sonra dün Twitter başına geçen Trump, Putin’le görüşmesini sosyal medyadan dört maddeyle savundu. Trump, Helsinki’de gösterdiği performansa istihbaratçıların bayıldığını ileri sürdü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trump: Putin’le iyi anlaşmamız nefret besleyenleri rahatsız etti
Trump: Putin’le iyi anlaşmamız nefret besleyenleri rahatsız etti

ABD Başkanı Donald Trump, Helsinki’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinden sonra ülkesinde adeta ‘vatan haini’ ilan edilmesiyle baş etmeye çalışıyor. Önceki gün Beyaz Saray’da medyanın karşısına geçen ve Putin’le yaptığı ortak basın toplanıtsındaki sözlerinin “dilinin sürçmesi nedeniyle yanlış anlaşıldığını” iddia eden ama ABD kamuoyunu ikna edemeyen Trump dün Twitter başına geçerek Helsinki savunmasını sürdürdü. ABD Başkanı, “İstihbarat servislerimizin üst düzey pek çok ismi, Helsinki’deki basın toplantısında gösterdiğim performansa bayıldı. Öncesindeki toplantıda Putin’le ben pek çok önemli konuyu ele aldık. İyi anlaştık ki bu da bir boks maçı görmek isteyen çok sayıda nefret dolu kişiyi rahatsız etti. Büyük sonuçlar yakında!” dedi.

‘SAVAŞA GİDERLER’

Trump, ardarda attığı tweetlerle Putinle görüşmesini eleştirenleri “Trump Deliliği Sendromuna” tutulmakla itham etti. ABD Başkanı, mesajında, “Bazı insanlar Rusya Devlet Başkanı Putin’le iyi anlaşmamdan nefret ediyor. Bunu görmektense savaşa gitmeyi tercih ederker. Buna Trump Deliliği Sendromu diyoruz!” ifadelerini kullandı.

NATO ZİRVESİ İLE KIYASLADI

ABD Başkanı, Brüksel’deki NATO zirvesi ile Helsinki’de Putin’le yaptığı görüşmeyi de kıyasladı. Trump mesajında “Brüksel’deki NATO toplantısı bir zafer olarak kabul gördü. Üye ülkeler milyarlarca doları süratle ortaya koyacak. Rusya ile toplantı ise uzun vadede çok daha büyük bir başarı olduğunu ispatlayabilir. Toplantıdan çok sayıda olumlu sonuç çıkabilir” şeklinde yazdı.

KUZEY KORE DAYANIŞMASI

Twitter paylaşımında ‘Rusya ile ilişkilerde olumlu sonuçların yakın olduğu’ mesajını veren ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’nın Kuzey Kore’nin nükleer silahsızlandırılması konusunda yardım etmeyi kabul ettiğini kaydetti. Trump, “Rusya, ilişkilerimizin çok iyi olduğu ve sürecin işlediği Kuzey Kore konusunda yardımcı olmaya karar verdi. Aceleye gerek yok, yaptırımlar kalacak! Sürecin sonunda Kuzey Kore’yi büyük faydalar ve heyecan verici bir gelecek bekliyor!” ifadelerini kullandı.

Gizli anlaşma yok

Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, önceki gün Helsinki’de ilk kapsamlı zirvede baş başa görüşen Putin ve Trump’ın gizli anlaşma yapmadığını ileri sürdü. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov dün yaptığı ‘Putin ile Trump’ın Helsinki’de vardığı küresel güvenlik alanındaki anlaşmaları bakanlık olarak uygulamaya hazırız’ açıklama gizli anlaşma iddiaları beraberinde getirdi. Konu hakkındaki soruları yanıtlayan Antonov, “Vladimir Putin, her şeyi anlattı. Helsinki’de görüşmeler hakkında edindiğim bilgilere göre herhangi bir gizli anlaşma yapılmadı” dedi.

Pentagon: Rusya’ya kapılarımız açık

ABD Savunma Bakanı James Mattis’in, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile görüşme ihtimaline soğuk bakmadığı belirtildi. ABD Savunma Bakanlığı’ndan iki kaynağa dayandırılan habere göre Mattis, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile görüşme için kapılarının açık olduğunu söyledi. Haberde, iki bakanlık arasında 2015 yılından beri herhangi bir görüşme yapılmadığına dikkat çekildi. Rusya Savunma Bakanlığı Resmi Temsilcisi İgor Konaşenkov da dün yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in vardıkları uluslararası güvenlik alanındaki anlaşmaların uygulamaya hazır olduklarını söyledi.

Merkel’i ağır yaraladı

ABD Başkanı Trump, Merkel’i mülteci politikası nedeniyle eleştirdi. ABD’li gazeteci Tucker Carlson’ın “Sizce Almanya Başbakanı Angela Merkel mi, yoksa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin mi ülkesinin çıkarlarını daha iyi temsil ediyor?” sorusuna Trump, “Angela Merkel, milyonlarca insanın Almanya’ya girmesine izin vermeden önce bir süperstardı, ama bu onu yaraladı. Seçimlerde yenilmeyen bir liderdi. Milyonlarca insanın gelmesine izin verdi… Büyük bir göçtü ve görünen o ki bu, Angela Merkel’i çok yaraladı” yanıtını verdi.

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