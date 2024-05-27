Hem zemin geçitte dehşet! Yolcu otobüsü ile tren çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Peru'da hem zemin geçitte dehşet yaşandı. Başkent Lima'dan yola çıkan yolcu otobüsü ile kargo treni, La Oroya şehrinde birbirine girdi. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 30'dan fazla kişi ise, çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, her iki taşıtın da yolculuk için gerekli tüm izinlere sahip olduğu ve kazanın nedeninin araştırıldığı belirtildi.