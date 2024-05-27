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Dünya

Hem zemin geçitte dehşet! Yolcu otobüsü ile tren çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Peru'nun La Oroya şehrinde yolcu otobüsü ile kargo treninin hem zemin geçitte çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 30'dan fazla kişi yaralandı. Peru Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, her iki taşıtın da yolculuk için gerekli tüm izinlere sahip olduğu ve kazanın nedeninin araştırıldığı belirtildi.

11:27 - 27/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 11:49 - 27/05/2024 Pazartesi
IHA
Peru'da yolcu otobüsü ile tren çarpıştı
Peru'da yolcu otobüsü ile tren çarpıştı

Peru'da hem zemin geçitte dehşet yaşandı. Başkent Lima'dan yola çıkan yolcu otobüsü ile kargo treni, La Oroya şehrinde birbirine girdi. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 30'dan fazla kişi ise, çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, her iki taşıtın da yolculuk için gerekli tüm izinlere sahip olduğu ve kazanın nedeninin araştırıldığı belirtildi.


Polis, kazanın meydana geldiği bölgede hız sınırı ve tren geçiş yolu işaretlerinin bulunduğunu aktardı.



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