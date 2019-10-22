Herkes 22.00'yi bekliyor

ABD ile varılan mutabakat sonrasında terör örgüt PKK/PYD’ye tanınan 120 saatlik süre bugün doluyor. Örgütün bugün saat 22.00’ye kadar güvenli bölge ilan edilen alanlardan çekilmesi gerekiyor. Tanınan sürenin bitmesinin ardından ilan edilen güvenli bölgede kalan teröristler tek tek etkisiz hale getirilecek.

NİŞANCILAR HALKIN ARASINDA

Mutabakat kapsamında başlaan çekilmenin tamamı operasyonun askıya alınması öncesinde yoğun çatışmaların yaşandığı Rasulayn’da gerçekleşti. Yaralı teröristler ile örgütün silah ve mühimmatları içleri gözükmeyen araçlarla bölgeden çıkarıldı. ABD askerlerinin de eşlik ettiği konvoyda az sayıda terörist yer aldı. Özellikle keskin nişancı olan teröristlerin sivil kıyafetlerle halkın arasına katıldığı ifade edildi. Konvoydaki araçların Haseke’ye gittiği belirtildi.

Teröristler çekilirken de yıkıma devam etti. Önceki gün akşam saatlerinde örgüte destek vermeyenlerin evleri ile halkın da kullandığı bir hastane yakıldı. Son 3 gün içerisinde terör örgütüne destek vermeyen 21 Arap katledildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) bölgede temizliğe başladı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre taramalar sırasında terör örgütünün cephanelikleri de bulundu. Örgütün götüremediği tüm silah ve mühimmatları tuzakladığı belirlendi.

HER YER BOMBA

Sivillerin yaşam alanları da patlayıcılarla dolu. Elektrik düğmeleri, su vanalarına ve kapı kollarına kadar her yer bubi tuzakları ile donatıldı. Bundan dolayı şehir merkezinde hassas bir tarama faaliyeti yürütülüyor. Tuzaklar ya imha ediliyor ya da kontrollü bir şekilde patlatılıyor. Tarama çalışmalarından acı haberler de geliyor. Önceki gün arama-tarama çalışmaları sırasında bir evde şiddetli bir patlama yaşandı. Binada meydana gelen göçükte 1 SMO askeri şehit oldu, 30’a yakın asker de yaralandı.

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SİLAHLAR TOPLANDI MI?

ABD ile varılan mutabakat öncesinde terörden temizlenen Tel Abyad’ın kırsal bölgelerine herhangi bir çekilme hareketliliği yaşanmadı. Terör örgütü şehrin güneyinde işgal ettiği yerlerde hala varlığını devam ettiriyor. Yerel kaynaklar, SMO unsurlarına zaman zaman taciz atışı yapıldığını belirtti. TSK, bölgedeki tüm hareketliliği havadan ve karadan kontrol ediyor. ABD ile varılan mutabakat gereği PKK’lı teröristlerin ağır silahlarının da toplanması gerekiyor. Ancak yerel kaynaklar bölgede teröristlerden silah toplandığına ilişkin bir hareketlilik olmadığını ifade etti.

Üniforma oyunu

Barış Pınarı Harekatı ile ağır darbe alan terör örgütü PKK/YPG, kimyasal silah kullanıp Türkiye’yi suçlamaya yönelik planının deşifre olmasının ardından yeni bir oyun sahnelemeye başladı. Türk istihbarat birimlerinin belirlemelerine göre teröristler işgal ettikleri Tel Rıfat’ta Suriye rejimine ait askerlerin üniformaları ile dolaşmaya başladı. Kamuflajlarını çıkaran teröristlerin rejim üniforması giyerek, rejimle ortak hareket ettikleri mesajını da vermeyi amaçladıkları öğrenildi.

Kaçış koridoru

Resulayn, havadan görüntülendi.

Barış Pınarı Harekatı'nın önemli noktalarından Resulayn, havadan görüntülendi. Kent merkezinin büyük bölümünde teröristlerin, kaçış koridorları oluşturduğu, SİHA ve İHA'lara karşı caddeleri sac plakalarla örttükleri görüldü.

Esed beslediği elebaşlarını sahaya sürdü

Esed rejimi PKK/PYD ile yaptığı anlaşmayı bir adım ileri aşamaya taşıyor. TSK ve SMO’nun düzenlediği Zeytin Dalı harekatında Afrin’den kaçarak rejime sığınan terörist elebaşları şimdi sahaya sürüldü. Yaklaşık 1,5 yıldır kendilerine tahsis edilen Halep’in Şeyh Maksut köyünde barınan 300 kadar terörist rejim üniforması giydirilerek Kamışlı, Ayn el Arap ve Münbiç gönderildi. Teröristlerin Esed adına bölgedeki teröristleri komuta edeceği belirtildi.

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Sıra geldi şalvarlılara

Rasulayn-Tel Abyad hattında ağır darbeler yiyen terör örgütü, bölgeye Kandil’den takviye gönderdi. Harekatın durmasından kısa bir süre önce Suriye’ye giren ve örgüt içerisinde ‘şalvarlılar’ alarak adlandırılan grubun bomba konusunda eğitimli olduğu ifade edildi. Özellikle Ayn el Arap ve Kamışlı’ya yerleştirilen teröristlerin sabotaj eylemleri düzenleyebileceği ifade ediliyor.

Vatandaşa mayın tuzağı

İstihbarat birimlerinin saptamalarına göre, teröristler Ayn El Arab kentinin Kezken köyünün çevresini mayınlarla döşedi. Ayn El Arab’ın kırsalındaki köye döşenen mayın ile hem olası operasyonda birliklere zarar verilmesinin hem de sivillerin kaçışının engellenmesinin amaçlandığı bildirildi.

İşte PKK’nın tünelleri

Rasulayn ilçesinde teröristlerin kazdığı tüneller

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Rasulayn ilçesinde teröristlerin kazdığı tüneller

Barış Pınarı Harekatı'nda YPG/PKK'dan kurtarılan Rasulayn ilçesinde teröristlerin kazdığı tünel görüntülendi. Tünelin Türkiye sınırına açıldığı görüldü. Rasulayn merkezini çevreleyen tünelin girişi, bir depo içerisinde yer alıyor. Merdivenlerle yerin yaklaşık 13 metre altına inilen tünel, 3 metre yüksekliğe ve 2,5 metre genişliğe sahip.

10 METREDE BİR HAVALANDIRMA

Rasulayn ilçe merkezinden girildiğinde Türkiye sınırına kadar uzanan tünelin yapısı, örümcek ağını andırıyor. Tünel, ilçenin farklı yerlerine dağılan kilometrelerce uzunluğundaki kollarıyla birçok girişe sahip. Tünelin yapımının sürdüğü, her 10 metrede bir havalandırma, dinlenme alanları içerdiği görüldü. Tünellerin birleştiği tek nokta ise Rasulayn belediye binası. Ancak yüzlerce bomba ile tuzaklanan binmaya henüz girilemedi. Bu arada tünellerin Türkiye'ye uzanan bölümleri iş makineleri ile kapatıldı. Öte yandan Tel Abyad’da da iki tünel bulundu.

Haseke’den çekiliyor

ABD üslerini boşaltıyor.

ABD, Suriye'de Münbiç, Aynularab'dan (Kobani) ve Ayn İsa'dan sonra, Haseke'den de üslerini boşaltarak çekilmeye başladı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD güçleri, Suriye'nin kuzeydoğusunda, büyük bölümü terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Haseke ilinde bulunan iki üssü boşalttı. Abdülaziz Dağı bölgesindeki radar üssünü Aynularab'taki gibi savaş uçaklarıyla imha eden ABD, Şeddadi ve El Vezir üsleri ile Himo ve Cezaevi bölgelerindeki askeri noktalarından da çekildi. Üslerdeki ekipmanları tırlar ve askeri zırhlı araçlarla Tel Beyder Üssü'ne gönderen ABD güçleri, burada toplandıktan sonra bu üssü de boşaltarak, Simelka sınır kapısından Irak'a geçmeye başladı. Gece boyunca ABD uçakları, süreci izlemek için uçuşlar gerçekleştirdi. Böylece ABD, Haseke'deki 4 üssü ve 2 askeri noktasını boşaltmış oldu. Haseke'deki Rümeylan Üssü'nün halen faal olduğu ancak çekilme hazırlığının başladığı öğrenildi. Öte yandan Suriye'den çekilen ABD askerlerini taşıyan yaklaşık 100 zırhlı araç Irak'a ulaştı.

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Petrol için 200 asker bırakacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'nin doğusunda, petrol bölgelerinin Esed rejimi ve Rusya'nın eline geçmemesi için 200 civarında asker bırakmayı düşündüğü belirtildi. Trump, bu durumda ikinci kez "asker çekme" konusunda geri atmış olacak.

ABD’lilere patatesle saldırdılar

PKK/YPG yandaşı bir grup ise kendilerini yalnız bırakan ABD konvoyuna patates fırlattı.

Suriye’deki ABD birlikleri zırhlı araçlarla Kamışlı’dan çekiliyor. ABD birliklerinin çekilmesini protesto eden terör örgütü PKK/YPG yandaşı bir grup ise kendilerini yalnız bırakan ABD konvoyunun önünü keserek pankart açtı. Bir diğer terörist grup ise bölgeden ayrılan zırhlılara patates fırlattı.

Saat işliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yıldız Teknik Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin bilgi verdi. Oktay, 365 bin mültecinin gönüllü geri dönüş yaptığı Fırat Kalkanı ve ZeytinDalı harekatı bölgelerinden sonra şimdi de Fırat’ın doğusunu bölge halkı için güvenli hale getirmekte kararlı olduklarını aktardı. Oktay, şunları söyledi: “Suriye’nin kuzeyini, mesken tutan terör örgütlerinden temizlemek için Münbiç’ten Irak sınırına kadar olan 444 kilometre uzunluğunda, 30-35 kilometre derinliğindeki güvenli bölgeye yaklaşık 2 milyon Suriyeli sığınmacının geri dönüş yapmasını planlıyoruz. Bu amaçla başlattığımız Barış Pınarı Operasyonu ile sadece 9 günde Tel Abyad ve Rasulayn şehir merkezlerinin de bulunduğu 65 yerleşim birimi terörden temizlenerek kontrol altına alınmıştır. Ardından ABD ile varılan mutabakat kapsamında, terör örgütü üyeleri perşembe akşamından bu yana Barış Pınarı Operasyonu’nun hedeflediği 32 kilometre derinlikteki alanın dışına çıkartılmakta. Yarın gece sonlanacak olan 120 saatlik sürenin bitimine kadar teröristler ellerindeki silahları bırakarak inlerinden çıkacak ve bölgeyi terk edeceklerdir. Başka şansları yoktur. Şu anda bu saat işlemekte.”