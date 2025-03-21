Herzog’dan Netanyahu’ya: Bölücü

Cumhurbaşkanı Herzog, yayınladığı video mesajında, Binyamin Netanyahu hükümetinin "halk içinde bölünmeyi derinleştiren tartışmalı hamleler" yapmasını ve İsrailli esirlerin ailelerine kulak vermeksizin Gazze'ye saldırıları yeniden başlatmasını eleştirdi. Netanyahu liderliğindeki hükümetin, İsrailli esirlerin ailelerini görmezden geldiğini ima eden Herzog, "Dayanılmaz bir kabus yaşayan İsrailli esirlerin ailelerinin acılarını da görmezden gelerek esirleri geri getirme konusundaki kutsal yükümlüğünüz için savaşı yeniden başlatamazsınız." ifadesini kullandı. Hükümetin izlediği politikaların ortaya çıkardığı "sert gerçeklik karşısında derinden rahatsız olmamak imkansız." ifadelerini kullanan Herzog, "Ne yazık ki bir dizi tek taraflı eyleme tanık oluyoruz ve bunların ulusal direncimiz üzerindeki etkisi konusunda derin endişeliyim" dedi.