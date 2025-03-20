İsrail işgale devam ediyor: Gazze'ye yeniden kara saldırısı başlattı

İsrail ordusunun Arapça Sözcüsü Avichay Adrae, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Filistinlilerin bazı bölgelerden yeniden göç etmesini istedi.

Gazze'yi kuzey-güney hattını ortadan ikiye ayıran Netzarim Koridoru bölgesinde, İsrail birliklerinin "nokta saldırılar" yaptığını duyuran Sözcü, Filistinlilere bu noktaya yaklaşmamalarını ve uzaklaşmaları çağrısında bulundu. Gazze'nin kuzey-güney hattında ilerleyecek Filistinlilerin, sahildeki Raşid Caddesi üzerinde gidebileceği kaydedildi. Öte andan İsrail ordusu, Gazze Şeridi çevresindeki tampon bölgede de işgalini genişletiyor. Beyt Lahiye ve Han Yunus'un açıklarındaki alanda da kara işgalini sürdürüyor.

Sürekli tekrarlanan saldırılar ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te başlayan ve 19 Ocak 2025'te sağlanan ateşkese kadar devam eden saldırılarında, Filistinlilere Gazze içinde göç etmeleri talimatları içeren haritalar yayınlamıştı. Birleşmiş Milletlerin (BM) paylaştığı rakamlara göre, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Gazze'deki yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yüzde 90'ı en az bir kere yerinden edilmişti. Kadın, çocuk, yaşlı Filistinlilerin ellerine alabildiği birkaç parça eşyayla 360 kilometrelik kuşatma ve işgal altındaki Gazze Şeridi'nde yürüyerek bir yerden başka bir yere göç etmek zorunda kaldığı manzaralar 21. yüzyılın ilk çeyreğindeki insan manzaraları olarak tarihe kayıt düşülmüştü. İsrail ordusu, "güvenli bölge" olarak açıkladığı alanlara da saldırılar düzenlemekten çekinmemişti.

'Gazze'de güvenilir yer yok'

İsrail'in 15 ay devam eden saldırıları boyunca, "Gazze'de güvenli yer yok" ifadesi BM yetkilileri tarafından da sıkça dile getirilmişti.

İsrail ordusu ateşkesi bozarak 18 Mart'ta Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlatmıştı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, saldırılarda ölenlerin sayısı 710'a yükseldi, yaralı sayısı da 900'ü aştı. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin desteğini alan Binyamin Netanyahu hükümeti, uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen saldırılarının şiddetini artacağı tehdidini savuruyor. Gazze Şeridindeki İsrailli esirlerin aileleri ise Netanyahu hükümetinin Gazze'deki esirleri geri getirmek için bu saldırıları düzenlediği söyleminin "tam bir aldatmaca" olduğunu vurgulayarak Netanyahu hükümetini "esirleri feda etmekle" suçluyor.





İsrail muhalefeti, Netanyahu hükümetinin siyasi arenada yaşanan çekişme, Meclis'te ay sonunda genel kurula gelecek kritik bütçe döneminde aşırı sağcı koalisyon ortaklarını yanına çekmek için bu saldırılara başladığı eleştirisini yöneltiyor.











