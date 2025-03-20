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Katil İsrail Gazze'nin farklı yerlerine saldırılar düzenledi: 35 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail Gazze'nin farklı yerlerine saldırılar düzenledi: 35 kişi hayatını kaybetti

08:4620/03/2025, Thursday
AA
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İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarda en az 35 kişi hayarını kaybetti.
İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarda en az 35 kişi hayarını kaybetti.

Katil İsrail ordusunun, bu gece Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarda en az 35 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı açıkladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail ordusunun Han Yunus'taki Beni Suheyla beldesinde Ebu Dib ailesine ait evi hedef alması sonucu 7 kişinin öldüğü belirtildi.

İsrail'in Han Yunus'un Mirac bölgesinde Abdurrahman el-Mecayide ailesinin evine düzenlediği saldırıda birkaç kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen haberde ayrıca, Han Yunus'un Abesan el-Kebira bölgesinde Ebu Dekka ailesinin evine düzenlenen saldırıda 8, El-Fehhari kasabasında El-Ammur ailesinin evine düzenlenen saldırıda da 3 kişinin hayatını kaybettiği dile getirildi.

İsrail güçlerinin Refah'ın doğusundaki Misbah bölgesinde bulunan Cabir ailesinin evine düzenlediği saldırıda 10 kişinin öldüğü ifade edilen haberde, Beyt Lahiya'nın batısındaki Es-Sultan semtinde de bir evin hedef alınması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail'in saldırılarında çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak dün Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 18 Mart sabahından bu geceye kadar düzenlediği hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 470'in üzerinde Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.


#Gazze
#İsrail
#Filistin
#Han Yunus
#Beni Suheyla
#Ebu Dib

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