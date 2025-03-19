İsrail Gazze'deki taziye evini kana buladı: 16 Filistinli şehit

Ateşkesi delerek Gazze'deki soykırım saldırılarına devam eden İsrail, bu kez de taziye evini hedef aldı. İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bir taziye evini vurması sonucu 16 Filistinlinin şehit olduğu, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir taziye evini bombaladığı, ilk belirlemelere göre 16 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bir evi vurdu.
Beyt Lahiya'nın Es-Selatin bölgesinde Filistinli "Mubarek" ailesine ait taziye evinin hedef alındığı İsrail saldırısında, en az 16 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
Endonezya Hastanesine kaldırılan yaralıların çoğunun durumunun ağır olduğu aktarıldı.
İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak dün Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırı başlatmıştı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 18 Mart sabahından bu yana düzenlediği hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 400'ün üzerinde Filistinli hayatını kaybetti.