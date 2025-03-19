İsrail Gazze'deki taziye evini kana buladı: 16 Filistinli şehit

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir taziye evini bombaladığı, ilk belirlemelere göre 16 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bir evi vurdu.

Beyt Lahiya'nın Es-Selatin bölgesinde Filistinli "Mubarek" ailesine ait taziye evinin hedef alındığı İsrail saldırısında, en az 16 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 18 Mart sabahından bu yana düzenlediği hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 400'ün üzerinde Filistinli hayatını kaybetti.