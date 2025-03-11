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Heyelan yıktı geçti: 4 ölü

Heyelan yıktı geçti: 4 ölü

14:4711/03/2025, Salı
AA
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Vali olaya ilişkin açıklama yaptı.
Vali olaya ilişkin açıklama yaptı.

Kolombiya'da heyelan meydana geldi. 4 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya'nın Narino bölgesinde şiddetli yağışlar heyelana neden oldu. Heyelanda 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Narino Valisi Luis Alfonso Escobar sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Yağışlar birçok noktada hasara yol açtı fakat en yıkıcı olanı Pasto kentindeki El Encano'da meydana geldi. Burada heyelan nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı. Vali Escobar, La Cruz'da sel nedeniyle 100 ailenin evsiz kaldığını belirtti.



#Kolombiya
#Narino
#Heyelan

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