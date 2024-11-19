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Hibrit savaşın ayak sesleri: Baltık Denizi'nde iki denizaltı kablosu kesildi

Hibrit savaşın ayak sesleri: Baltık Denizi'nde iki denizaltı kablosu kesildi

11:3719/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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C-Lion kablosunun onarımı için bir gemi bölgeye sevk edildi, ancak hava koşullarına bağlı olarak sürecin birkaç hafta sürebileceği açıklandı.
C-Lion kablosunun onarımı için bir gemi bölgeye sevk edildi, ancak hava koşullarına bağlı olarak sürecin birkaç hafta sürebileceği açıklandı.

Baltık Denizi'ndeki iki denizaltı internet kablosunda meydana gelen hasarlar, Rusya'nın küresel altyapıya müdahale olasılığına dair endişeleri artırdı. Litvanya ile İsveç'i ve Finlandiya ile Almanya'yı birbirine bağlayan bir iletişim kabloları kesildi.

Litvanya'nın Telia şirketinden yapılan açıklamaya göre, sorunun ekipman arızasından kaynaklanmadığı, fiber optik kabloda fiziksel hasar olduğu belirlendi.



Aynı bölgede Finlandiya ile Almanya'yı bağlayan C-Lion kablosunda da kesinti yaşandı. Cinia şirketi tarafından işletilen bu kablo, Finlandiya ile Orta Avrupa arasındaki tek doğrudan bağlantı olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık bin 200 kilometre uzunluğundaki bu kablo, aynı zamanda önemli gaz boru hatları ve enerji hatlarıyla paralel bir rotaya sahip.



Finlandiya ve Almanya dışişleri bakanları, yaşanan kesintilerle ilgili ortak bir açıklama yaparak hibrit savaş ihtimaline dikkat çekti. “Bu tür bir olayın kasıtlı bir sabotaj ihtimalini akla getirmesi, günümüzün ne kadar kırılgan bir dönem olduğunu gösteriyor” ifadeleri kullanıldı.



ABD: Rusya'nın faaliyetleri şüphe uyandırıyor

ABD, Rusya'nın denizaltı kabloları çevresinde askeri hareketliliğinin arttığını tespit ettiğini ve bu tür kritik altyapılara yönelik sabotaj operasyonlarının gerçekleşme olasılığının yükseldiğini belirtti.


Nisan 2023'te İsveç, Danimarka, Norveç ve Finlandiya'nın devlet yayın kuruluşları tarafından yapılan bir araştırma, Rusya'nın bölgede casus gemilerden oluşan bir filo faaliyetinde bulunduğunu ortaya koymuştu.



Onarım süreci başladı

Kesintiler sonrası Litvanya ve İsveç'i birbirine bağlayan kablonun operatörü Arelion, İsveç'in askeri ve sivil makamlarıyla irtibat halinde olduğunu duyurdu. C-Lion kablosunun onarımı için bir gemi bölgeye sevk edildi, ancak hava koşullarına bağlı olarak sürecin birkaç hafta sürebileceği açıklandı.


Litvanya Devlet Medyası, İsveç-Litvanya kablosunun Litvanya’nın internet kapasitesinin yaklaşık üçte birini taşıdığını ve kesintinin ardından kapasitenin yeniden sağlandığını bildirdi.


#Litvanya
#İsveç
#Rusya

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