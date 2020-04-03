Dünya Hindistanda bir kişi sokağa çıkma yasağına uymadığı için babasını polise şikayet etti
KORONAVİRÜS

Hindistan'da bir kişi sokağa çıkma yasağına uymadığı için babasını polise şikayet etti

Hindistan'da bir kişi, yeni tip koronavirüs salgınına karşı 24 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağına uymadığı gerekçesiyle babası hakkında polise şikayette bulundu.

Haber Merkezi AA
Ülke genelinde halkın 24 Mart'tan itibaren 21 gün boyunca evlerinden dışarı çıkmalarının yasaklandığı açıklanmıştı.
Ülke genelinde halkın 24 Mart'tan itibaren 21 gün boyunca evlerinden dışarı çıkmalarının yasaklandığı açıklanmıştı.

Ülke basınında yer alan habere göre, polis yetkilileri, başkent Yeni Delhi'nin Vasant Kunj bölgesinde 30 yaşındaki Abhishek Singh'in, sokağa çıkma yasağına uymadığı için 59 yaşındaki babası Virender Singh hakkında şikayette bulunduğunu belirtti.

  • Abhishek Singh, şikayet dilekçesinde bütün ısrarlarına rağmen babasının hükümet tarafından getirilen kurallara uymadığını, her gün dışarı çıktığını dile getirerek, gereğinin yapılmasını talep etti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, salgının yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde halkın 24 Mart'tan itibaren 21 gün boyunca evlerinden dışarı çıkmalarının yasaklandığını açıklamıştı.

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