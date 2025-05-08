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Hindistan'da helikopter düştü: 5 kişi öldü

Hindistan'da helikopter düştü: 5 kişi öldü

09:248/05/2025, Perşembe
G: 8/05/2025, Perşembe
AA
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Neden düştüğüne dair inceleme başlatıldı.
Neden düştüğüne dair inceleme başlatıldı.

Hindistan’ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi. Kazanın nedeni henüz netlik kazanmazken, soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

India Today'in haberine göre Uttarkashi bölgesindeki Ganganani Kaplıcaları yakınlarında özel helikopter, yerel saatle 09.00 sularında düştü.

Olayda 5 kişi yaşamını yitirdi, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Uttarakhand Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami, yaptığı açıklamada helikopterin neden düştüğünün araştırılması talimatını verdiğini bildirdi.

Olayın özel amaçla kullanılan 7 koltuklu helikopterin Gangotri'ye doğru seyir halindeyken meydana geldiği belirtildi.



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