Hindistan’da Rus silahı paniği

Ukrayna’ya işgal girişiminin ardından Batılı ülkelerin ağır ambargosuna maruz kalan Rusya’nın savunma sanayiindeki en büyük pazarı Hindistan’da panik baş gösterdi. Ordu envanterindeki silahların yüzde 60’ı Rusya mahreçli olan Hindistan’da, gelecekteki tedarik sürecine ilişkin endişe yaşanıyor.

Yeni Delhi yönetiminin, ABD ile mevcut ilişkileri bozmamak ve Çin tehdidine karşı ordunun ihtiyaçlarını karşılamak arasında kaldığı iddia edildi. Hindistan ikibinli yıllarda Rusya’ya olan silah bağımlılığını azaltmak için farklı ülkelerden tedarik politikasını geliştirse de, 2016-2022 arasında ülkenin silah ithalatının yüzde 49’unu Rusya oluştururdu. Hindistan’ın silah altında Rusya’dan sonra en fazla paya sahip ülkeler ABD, Fransa ve İsrail.

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