Dünya Hindistanda Rus silahı paniği
ASYA

Hindistan’da Rus silahı paniği

Ukrayna’ya işgal girişiminin ardından Batılı ülkelerin ağır ambargosuna maruz kalan Rusya’nın savunma sanayiindeki en büyük pazarı Hindistan’da panik baş gösterdi. Ordu envanterindeki silahların yüzde 60’ı Rusya mahreçli olan Hindistan’da, gelecekteki tedarik sürecine ilişkin endişe yaşanıyor.

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Dış Haberler Yeni Şafak
Hindistan’da Rus silahı paniği
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Ukrayna’ya işgal girişiminin ardından Batılı ülkelerin ağır ambargosuna maruz kalan Rusya’nın savunma sanayiindeki en büyük pazarı Hindistan’da panik baş gösterdi. Ordu envanterindeki silahların yüzde 60’ı Rusya mahreçli olan Hindistan’da, gelecekteki tedarik sürecine ilişkin endişe yaşanıyor.

Yeni Delhi yönetiminin, ABD ile mevcut ilişkileri bozmamak ve Çin tehdidine karşı ordunun ihtiyaçlarını karşılamak arasında kaldığı iddia edildi. Hindistan ikibinli yıllarda Rusya’ya olan silah bağımlılığını azaltmak için farklı ülkelerden tedarik politikasını geliştirse de, 2016-2022 arasında ülkenin silah ithalatının yüzde 49’unu Rusya oluştururdu. Hindistan’ın silah altında Rusya’dan sonra en fazla paya sahip ülkeler ABD, Fransa ve İsrail.

Hindistan Rusya'dan S-400 alacak
FOTOĞRAF 20
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İki lider, Rusya-Hindistan stratejik ortaklığı ve ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konular, Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), G-20 ve Birleşmiş Milletler'e (BM) dair meseleleri ele alacak.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan’a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında başkent Yeni Delhi’ye geldi.
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Putin programı kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir görüşme gerçekleştirdi.
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Putin’e Hindistan ziyaretinde Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ticaret ve Sanayi Bakanı Denis Manturov gibi önemli isimlerin de bulunduğu üst düzey bir heyetin eşlik ettiği aktarıldı.
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Rusya Devlet Başkanı Putin, ziyareti kapsamında üst düzey temaslar yapacak. Gerçekleşecek görüşmelerde ise Hindistan ve Rusya arasındaki stratejik işbirlikleri olmak üzere bölgesel ve küresel meselelerin değerlendirilmesi bekleniyor.
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Rusya-Hindistan stratejik ortaklığı ve ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konular, Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), G-20 ve Birleşmiş Milletler'e (BM) dair meselelerin ele alınacak.
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Görüşmenin en önemli kısmını ise iki ülke arasındaki askeri teknik alanda iş birliği ve iki ülke silahlı kuvvetlerinin ortak faaliyetleriyle ilgili konuların oluşturacağı kaydediliyor.
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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin-Modi görüşmesinde Rusya ile Hindistan arasında 20 farklı anlaşma imzalanacak.
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Putin'in ziyareti esnasında imzalanması beklenen en önemli belgelerden birisi, 5 adet S-400 hava savunma füze sisteminin Hindistan'a temini için yapılan sözleşme olacak.
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5 milyar 49 milyon dolar değere sahip olduğu belirtilen sözleşme gereği, Hindistan’a verilecek S-400'lerin diğer ülkelerdeki benzerlerine göre üstün özelliklere sahip olduğu bildiriliyor.
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Hindistan'ın S-400'ler ile komşu ülkeleri Çin ve Pakistan'a karşı üstünlük sağlama amacıyla bu alımı gerçekleştireceği dile getiriliyor.
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Hindistan Rusya'dan S-400 alacak
Hindistan'a resmi ziyaret düzenleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Yeni Delhi'de Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi.


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