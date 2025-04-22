Hindistan'da turistlere ateş açıldı: 24 kişi hayatını kaybetti

India Today haber sitesinin aktardığına göre, saldırı bugün yerel saatle 14.30 sıralarında meydana geldi. Turistlerin dağlık bölgede yürüyüşe çıktığı, bu esnada silahlı kişiler tarafından üzerlerine ateş açıldığı bilgisi verildi. Saldırının ardından Pahalgam bölgesinde güvenlik önlemleri artırıldı; güvenlik güçleri olay yerinde güvenlik çemberi oluşturdu.





At üstündeki turistlere ateş açıldı

Polis, Baisaran vadisinde silah sesleri duyulduğunu belirtirken Hindistan basınına yansıyan haberlerde söz konusu bölgeye ulaşımın sadece yaya olarak ya da at üstünde gerçekleşebildiği belirtildi.





Üç silahlı saldırganın aralarında ata binenlerin de olduğu turistlerin üzerine rastgele ateş açtığı belirtildi. Basına yansıyan görüntülerde de yaralıların hastaneye kaldırıldığı görüldü. Saldırıyı Leşker-i Tayyibe isimli örgütten ayrılan “Direniş Cephesi” (TRF) isimli grup üstlendi.







