Küçükçekmece'de tamirci dükkanına silahlı saldırı

Olay saat 20.30 sıralarında Sultan Murat Mahallesi Emsal Sokak'ta meydana geldi. Motosiklet ile sokaktaki motosiklet tamircisinin önüne gelen 2 şüpheliden biri, dükkana doğru tabanca ile rastgele ateş etti. Şüpheliler daha sonra geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Polis ekipleri, dükkana ve park halindeki araca mermi isabet ettiğini tespit etti. Bölgede yapılan olay yeri inceleme çalışmasının ardından ekipler kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.