Küçükçekmece'de tamirci dükkanına silahlı saldırı

İstanbul Küçükçekmece'de son zamanlarda artan iş yerlerine yönelik silahlı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Sultan Murat Mahallesi'nde bir tamirci dükkanına motosikletli şüpheliler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir motosiklet tamircisine silahlı saldırı gerçekleştirildi. Ekipler geldikleri motosikletle olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Yaralanan olmadı
Olay saat 20.30 sıralarında Sultan Murat Mahallesi Emsal Sokak'ta meydana geldi. Motosiklet ile sokaktaki motosiklet tamircisinin önüne gelen 2 şüpheliden biri, dükkana doğru tabanca ile rastgele ateş etti. Şüpheliler daha sonra geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Polis ekipleri, dükkana ve park halindeki araca mermi isabet ettiğini tespit etti. Bölgede yapılan olay yeri inceleme çalışmasının ardından ekipler kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
"Silah seslerini duyunca kendimizi yere attık"
Aracına mermi isabet eden Zekeriya Karakılıç, "Saat 20.30 civarı 4 el silah sesi duyduk ve kendimizi yere attık. Sonrasında dışarı çıktık. Önce kurusıkı zannettik. Her taraf barut kokuyordu. Zaten kimseyi görmedik. Yanda bulunan motorcunun kurşunlandığını gördük. Sonra kendi aracıma da isabet ettiğini gördüm. Polis ekiplerini aradık. Süreci bekliyoruz" dedi.