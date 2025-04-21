Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul merkezli sosyal medyadan dolandırıcılık operasyonunda 24 zanlı yakalandı

İstanbul merkezli sosyal medyadan dolandırıcılık operasyonunda 24 zanlı yakalandı

16:0121/04/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Jandarma ekiplerinin İstanbul, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Adıyaman, Şanlıurfa, Trabzon ve Adana olmak üzere 9 ilde, 18 Nisan'da düzenlediği operasyonda 24 zanlı gözaltına alındı.
Jandarma ekiplerinin İstanbul, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Adıyaman, Şanlıurfa, Trabzon ve Adana olmak üzere 9 ilde, 18 Nisan'da düzenlediği operasyonda 24 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul'un da aralarında bulunduğu 9 ilde sosyal medya platformlarında yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılığa ilişkin jandarmanın düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 19'u adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan, 8 Ekim 2024 ile 10 Ocak'ta toplam 45 zanlının yakalandığı soruşturmanın kapsamı, ses kayıtları, resim ve belgeler ile HTS kayıtları, MASAK verileri, ödeme ve elektronik para kuruluşları ile kripto varlık hizmet sağlayıcılarından alınan verilerin incelenmesi doğrultusunda derinleştirildi.

Yapılan incelemede, bazı şüphelilerin banka hesaplarında 2017-2024'ü kapsayan dönemde yaklaşık 4,6 milyar liralık hesap hareketi olduğu belirlendi.

Jandarma ekiplerinin İstanbul, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Adıyaman, Şanlıurfa, Trabzon ve Adana olmak üzere 9 ilde, 18 Nisan'da düzenlediği operasyonda 24 zanlı gözaltına alındı.

Jandarmada ifadelerinin alınmasının ardından 5 şüpheli dosyaları ikmalen gönderilmek üzere serbest bırakıldı, 19 zanlı ise adliyeye sevk edildi.

Soruşturmanın ilk iki aşamasında düzenlenen operasyonlarda yakalanan 45 şüpheliden 40'ı sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 5 şüpheli ise serbest bırakılmıştı.

#İstanbul
#Küçükçekmece
#MASAK
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman?