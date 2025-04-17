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Küçükçekmece'de iş yerine silahlı saldırı

Küçükçekmece'de iş yerine silahlı saldırı

21:0017/04/2025, Perşembe
AA
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İş yerine pompalı tüfekle ateş açan şahıs olay yerinden kaçtı.
İş yerine pompalı tüfekle ateş açan şahıs olay yerinden kaçtı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir kişi, oturduğu binanın zemin katındaki iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı. Polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Şahıs ile iş yerinin mülk sahibi kardeşi arasında miras meselesinden kaynaklanan husumet bulunduğu bildirildi.

İstanbul Küçükçekmece'de oturduğu binanın zemin katındaki iş yerine pompalı tüfekle ateş açan zanlı kaçtı.

Mehmet Akif Mahallesi Uzay Sokak'taki emlak ofisine pompalı tüfekle ateş edildi.

Saldırıda yaralanan olmazken, fail olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

İncelemede, saldırıyı gerçekleştiren kişinin, iş yerinin de bulunduğu binada ikamet eden S.Ç. (50) olduğu belirlendi.

Zanlı S.Ç. ile iş yerinin mülk sahibi kardeşi arasında miras meselesinden kaynaklanan husumet bulunduğu, saldırının bu nedenle gerçekleştirilmiş olabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



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