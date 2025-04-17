Küçükçekmece'de iş yerine silahlı saldırı

İstanbul Küçükçekmece'de oturduğu binanın zemin katındaki iş yerine pompalı tüfekle ateş açan zanlı kaçtı.

İncelemede, saldırıyı gerçekleştiren kişinin, iş yerinin de bulunduğu binada ikamet eden S.Ç. (50) olduğu belirlendi.