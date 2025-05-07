Hindistan'dan tehlikeli tahrik: Pakistan'a füze saldırısı

Cammu Keşmir'de 26 kişinin öldüğü silahlı saldırının ardından başlayan Hindistan-Pakistan gerilimi çatışmaya evrildi. Hindistan dün gece Pakistan ve Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir’de 9 bölgeyi füzelerle vurdu. Pakistan ise karşılık verileceğini duyurdu. Saldırılarda en az 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Günlerdir doğu sınırında gerilimi tırmandıran Hindistan, dün gece saatlerinde Pakistan’a saldırdı. Hindistan, Pakistan ve Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir’de bazı noktalara füze saldırısı düzenledi. Yeni Delhi’den yapılan açıklamada 9 bölgenin vurulduğu, Pakistan'a ait hiçbir askeri tesisin hedef alınmadığı belirtildi. Saldırılarda, en az 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.
HİNDİSTAN: ASKERİ TESİSLER HEDEF ALINMADI
Hindistan, Cemmu Keşmir bölgesindeki terör saldırısına karşı Pakistan’ı hedef alan Sindoor Operasyonu’nu başlattığını duyurdu. 9 bölgenin hedef alındığı belirtilen açıklamada, Pakistan'a ait hiçbir askeri tesisin hedef alınmadığı vurgulandı. Hindistan hükümetinden de "Eylemlerimiz odaklı, ölçülü ve çatışmaya yol açmayacak şekildeydi" açıklaması geldi.
PAKİSTAN CEVAP VERECEK
Pakistan ordusuna bağlı Servisler Arası Halkla İlişkiler (ISPR) Direktörü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan’ın Bahwalpur, Muzaffarabad ve Kotli bölgelerine füze saldırısı düzenlediğini duyurarak, "Tüm jetlerimiz havadadır. Bu, Hindistan’ın hava sahası içinden gerçekleştirilen utanç verici ve korkakça bir saldırıdır. Açıkça söylememe izin verin, Pakistan bu saldırıya kendi seçtiği bir zamanda ve yerde karşılık verecek. Bu provokasyon cevapsız kalmayacak" dedi.