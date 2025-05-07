Hindistan'dan tehlikeli tahrik: Pakistan'a füze saldırısı

Günlerdir doğu sınırında gerilimi tırmandıran Hindistan, dün gece saatlerinde Pakistan’a saldırdı. Hindistan, Pakistan ve Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir’de bazı noktalara füze saldırısı düzenledi. Yeni Delhi’den yapılan açıklamada 9 bölgenin vurulduğu, Pakistan'a ait hiçbir askeri tesisin hedef alınmadığı belirtildi. Saldırılarda, en az 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

Pakistan ordusuna bağlı Servisler Arası Halkla İlişkiler (ISPR) Direktörü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan’ın Bahwalpur, Muzaffarabad ve Kotli bölgelerine füze saldırısı düzenlediğini duyurarak, "Tüm jetlerimiz havadadır. Bu, Hindistan’ın hava sahası içinden gerçekleştirilen utanç verici ve korkakça bir saldırıdır. Açıkça söylememe izin verin, Pakistan bu saldırıya kendi seçtiği bir zamanda ve yerde karşılık verecek. Bu provokasyon cevapsız kalmayacak" dedi.