Dünya Hırvatistan, basketbol sahasını geçici hastaneye geçirdi
KORONAVİRÜS

Hırvatistan, basketbol sahasını geçici hastaneye geçirdi!

Hırvatistan, basketbol sahasını geçici hastaneye geçirdi

Hırvatistan hükümeti korona virüs hatalarının tedavisi için Osijek kentinde bulunan basketbol sahasını geçici hastaneye çevirdi. Hırvatistan’da bugüne kadar 495 koronavirüs vakası görülürken, 3 kişi hayatını kaybetti. Yapılan tedavilerde ülke genelinde 22 kişi de tedavi edildi.

Haber Merkezi İHA
Hükümet, Osijek kentinde bulunan basketbol sahasını geçici hastaneye çevirdi.
Hükümet, Osijek kentinde bulunan basketbol sahasını geçici hastaneye çevirdi.

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısının artmasıyla ülkeler de önlemlerini arttırıyor. Ülkeler sınırlarını kapatma, uçuşları durdurma, sokağa çıkma yasağı gibi kararla alırken hızla yayılan virüs salgını nedeniyle bazı ülkelerin sağlık sistemleri çöktü.

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Koronavirüs hastaları İtalya ve İspanya’da hastane koridorlarında tedavi edilirken, ABD koronavirüs hastaları nedeniyle diğer vatandaşlarının mağdur olmaması adına iki hastane gemisini görevlendirdi. Hırvatistan’da koronavirüs hastalarına sağlık hizmeti sunabilmek adına yeni çareler arıyor.

Hırvatistan’da koronavirüs hastalarına sağlık hizmeti sunabilmek adına yeni çareler arıyor.

495 koronavirüs vakası görüldü

Hükümet, Osijek kentinde bulunan basketbol sahasını geçici hastaneye çevirdi. Sosyal mesafe korunarak konuşlandırılan yataklarda koronavirüs enfekte olmuş kişilerin tedavi edilmesi amaçlanıyor.

Hırvatistan’da bugüne kadar 495 koronavirüs vakası görülürken, 3 kişi hayatını kaybetti. Yapılan tedavilerde ülke genelinde 22 kişi de tedavi edildi.

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