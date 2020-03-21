Dünya Hızlı tanı kiti devrede Koronavirüs testi 15 dakikada çıkacak
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Hızlı tanı kiti devrede: Koronavirüs testi 15 dakikada çıkacak

Hızlı tanı kiti devrede: Koronavirüs testi 15 dakikada çıkacak

Sağlık Bakanlığı tüm dünyada etkili olan ve binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgınına karşı tedbirleri artırıyor. Bakanlık, 15 dakikada sonuç alınabilen tanı kitlerinin devreye alındığını duyurdu. Yeni koronavirüs tanısında, 60-90 dakika içinde kapsamlı sonuç alınmasına olanak tanıyan yerli tanı kitinin yanı sıra, 15 dakikada sonuç verebilen hızlı tanı kiti de kullanılacak.

Haber Merkezi İHA
Sağlık Bakanlığı 15 dakikada sonuç alınabilen tanı kitlerinin devreye alındığını duyurdu.
Sağlık Bakanlığı 15 dakikada sonuç alınabilen tanı kitlerinin devreye alındığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı tüm dünyada etkili olan ve binlerce insanın ölümüne neden olan Korona virüs salgınına karşı tedbirleri artırıyor.

Bakanlık virüsün yayılımını önlemek amacıyla Bilim Kurulunun önerisiyle test sayısını artırdı. Test yapılabilen laboratuvar sayısını genişleten Bakanlık şimdi de 15 dakika gibi kısa bir sürede sonuç alınabilecek tanı kitlerini uygulamaya başladı.

DHA
Sağlık Bakanlığı tüm dünyada etkili olan ve binlerce insanın ölümüne neden olan Korona virüs salgınına karşı tedbirleri artırıyor.

Artık yeni koronavirüs tanısında, 60-90 dakika içinde kapsamlı sonuç alınmasına olanak tanıyan yerli tanı kitinin yanı sıra 15 dakikada sonuç verebilen hızlı tanı kiti de kullanılacak

Bakan Koca açıklamıştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın TBMM’de, hızlı sonuç veren antijenden geliştirilmiş tanı kitinin Türkiye genelinde tüm illere dağıtılma kararı alındığını açıklamasının ardın Bakanlık harekete geçti.

DHA
Bakanlık, 15 dakikada sonuç alınabilen tanı kitlerinin devreye alındığını duyurdu.

15 dakika sonuç alınabilen tanı kiti temin edilerek Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Viroloji Laboratuvarında tanıtıldı.

Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Yasemin Coşkun, daha fazla kişiye test yapılarak izolasyonun sağlanabilmesi için hızlı tanı kitinde, yerli tanı kitinde olduğu gibi ağız ya da burun mukozasından alınan sürüntü örneğinin incelendiğini belirtti.

DHA
Yeni koronavirüs tanısında, 60-90 dakika içinde kapsamlı sonuç alınmasına olanak tanıyan yerli tanı kitinin yanı sıra, 15 dakikada sonuç verebilen hızlı tanı kiti de kullanılacak.

Coşkun, başta acil servisler olmak üzere kolay ve hızlı bir kullanımı olan testin yaygın bir şekilde uygulanabileceğini söyleyerek güvenirliğinin de yüksek olduğunuza dikkat çekti. Coşkun daha sonra hızlı tanı kitininin nasıl kullanıldığını uygulamalı olarak anlattı.

Koronavirüs testi 15 dakikada çıkacak
FOTOĞRAF 12
Title
Sağlık Bakanlığı, virüsün yayılımını önlemek amacıyla Bilim Kurulunun önerisiyle test sayısını artırdı.
Title
Test yapılabilen laboratuvar sayısını genişleten Bakanlık şimdi de 15 dakika gibi kısa bir sürede sonuç alınabilecek tanı kitlerini uygulamaya başladı.
Title
Artık yeni koronavirüs tanısında, 60-90 dakika içinde kapsamlı sonuç alınmasına olanak tanıyan yerli tanı kitinin yanı sıra 15 dakikada sonuç verebilen hızlı tanı kiti de kullanılacak.
Title
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TBMM'de, hızlı sonuç veren antijenden geliştirilmiş tanı kitinin Türkiye genelinde tüm illere dağıtılma kararı alındığını açıklamasının ardın Bakanlık harekete geçti.
Title
15 dakika sonuç alınabilen tanı kiti temin edilerek Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Viroloji Laboratuvarında tanıtıldı.
Title
Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Yasemin Coşkun, daha fazla kişiye test yapılarak izolasyonun sağlanabilmesi için hızlı tanı kitinde, yerli tanı kitinde olduğu gibi ağız ya da burun mukozasından alınan sürüntü örneğinin incelendiğini belirtti.
Title
Coşkun, başta acil servisler olmak üzere kolay ve hızlı bir kullanımı olan testin yaygın bir şekilde uygulanabileceğini söyleyerek güvenirliğinin de yüksek olduğunuza dikkat çekti.
Title
Coşkun daha sonra hızlı tanı kitininin nasıl kullanıldığını uygulamalı olarak anlattı.
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Koronavirüs testi 15 dakikada çıkacak
Sağlık Bakanlığı tüm dünyada etkili olan ve binlerce insanın ölümüne neden olan Korona virüs salgınına karşı tedbirleri artırıyor.


15 dakikada sonuç verecek

15 dakikada sonuç verecek

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