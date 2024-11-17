Hollanda hükümetine Siyonist darbe

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, 7 Kasım'da oynanan Ajax-Maccabi Tel aviv maçı öncesi ve sonrasında İsrailli tarafların sebep olduğu şiddet olayları yüzünden hükümet çatırdıyor. İsrailli taraftarların maç öncesinde kentteki Araplara saldırması ve Filistin bayraklarını indirmesine tepki gösteren Müslümanların İsrailli taraftarları darb etmesi sonrası Yardımlar ve Gümrükten Sorumlu Devlet Bakanı Nora Achahbar, istifasını sundu. Fas asıllı bakanın, maç sonrası yapılan kabine toplantısında kendisine ve Müslüman göçmenlere yönelik sarf edilen ırkçı ithamlara karşı istifasını verdiği bildirildi. Hollanda'da bu yıl yapılan seçimlerden birinci parti olarak çıkan aşırı sağcı Geert Wilders'ın Özgürlük Partisi (PVV), olayların ardından hükümete yönelik baskıları yürütenlerin başında geliyor. Wilders, geçen hafta organize ettiği protesto eyleminde, olaylardan Faslı göçmenleri sorumlu tutarak Achahbar'ı hedef almıştı. Wilders'a müttefiki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) lideri Dilan Yeşilgöz de katılırken ikili Achahbar'ın vatandaşlıktan atılmasını istemişti.