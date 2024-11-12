Siyonist taraftar terörüne tam destek

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı sonrası yaşanan olayların ardından tansiyon ülke genelinde her geçen gün yükseliyor. Hollanda yönetiminin olayları Filistin yanlılarına mal etmesini ve medyanın tutumunu protesto etmek isteyen göstericiler başkent Amsterdam’da sokağa döküldü. Cuma gecesi Maccabi Tel Aviv taraftarlarına eskortluk yapan ve provokasyonlara zemin hazırlayan Hollanda polisi, önceki gün gerçekleşen protestolarda olaylara tepki gösteren Filistin yanlılarına sert müdahalede bulundu. Fransa-İsrail maçında Siyonizm destekçilerini ülkelerine almak için UEFA’ya yazı gönderen Paris yönetimi ise, İsrail taraftarlarını korumak için 4 bin polis görevlendirdi.





COPLARLA SERT MÜDAHALE

Amsterdam Belediyesinin gösteri yasağı kararına rağmen saat 14.00 sıralarında Dam Meydanı'nda bir araya gelen Filistin destekçileri, İsrailli Maccabi Tel Aviv taraftarlarının başlattığı olayların Filistinlilere mal edilmesini ve medyanın olayları "antisemitizm" olarak yansıtmasını protesto etti. Polis, gösterinin yasaklı olduğu uyarısının ardından meydanda toplanan kalabalığa coplarla müdahale ederken, bazı göstericilerin yaralandığı görüldü.





HOLLANDA UTAN! ELLERİN KANLI

Göstericiler, müdahale öncesinde "Özgür Filistin", "Hollanda utan, ellerin kanlı", "İnsanlar birleşti" ve "Halklar birliktir, biz yenilmeyeceğiz" sloganları attı. Meydandaki yüzlerce Filistin destekçisi coplarla dağıtılırken, aralarında Amsterdam Belediye Meclisi üyesi Jazie Veldhuyzen'in de bulunduğu çok sayıda gösterici gözaltına alındı. Gözaltına alındığı sırada açıklamada bulunan Veldhuyzen, "Bir grup Filistin destekçisi, gösteri yasağını, hükümetin ve polisin Maccabi taraftarlarının Amsterdamlılara saldırmasına izin vermesini ve Hollanda'nın soykırıma suç ortaklığını protesto etmek için gösteri düzenleme kararı aldı. Grup gözaltına alındı ve ben de dayanışma amacıyla onlara katılmaya karar verdim. Şu anda polis otobüsünde gözaltındayım." ifadesini kullandı.





FRANSA TEYAKKUZDA

Fransız hükümeti, 14 Kasım'da ülkede oynanacak Fransa-İsrail maçının başka bir yerde yapılması talebini reddetmiş ve “Antisemitizme karşı teslim olmayacağız” demişti. Paris yönetimi teyakkuza geçerken, futbol maçı için güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Paris polisi tarafından yapılan açıklamada, perşembe günü Fransa-İsrail UEFA Uluslar Ligi maçı için güvenliği sağlamak amacıyla 4 bin polis ve bin 600 stadyum personelinin görevlendirildiği ifade edildi. Paris'in kuzeyinde maçın oynanacağı Stade de France çevresine 2 bin 500 polis memuru, şehre ve toplu taşıma araçlarının çevresine ise bin 500 polis memurunun konuşlandırılacağı kaydedildi.





Şiddetin sorumlusu İsrailliler

Hollanda'daki Yahudi kuruluşu Erev Rav'ın Yönetim Kurulu Üyesi Anna Joseph, Amsterdam'da oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesi ve sonrasında yaşanan olayların sorumlusunun İsrailli taraftar grupları olduğunu söyledi. Joseph, "Maccabi taraftarları Amsterdam'a geldi. Binaların üzerindeki özel eşyalara zarar verip Filistin bayrağını indirerek meydanda yaktılar. Bir taksi şoförünü dövdüler. Toplu taşımada ırkçı ve soykırım yanlısı şarkılar söylediler. Bu durum hükümete bildirilmesine rağmen İsrailli taraftarların şiddetine karşı hiçbir önlem alınmadı" ifadelerini kullandı.











