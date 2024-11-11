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İsrail’e hava ablukası genişliyor

İsrail’e hava ablukası genişliyor

04:0011/11/2024, Pazartesi
G: 11/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da Filistin’e destek gösterisine sert müdahalede bulunan polis, 100’den fazla kişiyi gözaltına aldı. Polisin göstericilere uyguladığı şiddetle pek çok kişi yerlerde sürüklendi, yaralandı ya da baygınlık geçirdi.
Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da Filistin’e destek gösterisine sert müdahalede bulunan polis, 100’den fazla kişiyi gözaltına aldı. Polisin göstericilere uyguladığı şiddetle pek çok kişi yerlerde sürüklendi, yaralandı ya da baygınlık geçirdi.

İsrail’e ticari uçuşları durduran ülkelere yenileri eklendi. İsrail basını İtalyan ITA, Fransa Hava Yolları Air France ve Yunanistan’a ait Aegean Hava Yolları’nın güvenlik gerekçesiyle ülkeye gidiş-dönüş uçuşlarını durdurduğunu yazdı.

İşgalci İsrail'e yönelik ticari uçuşların durdurulmasına üç ülke havayolu şirketi daha katıldı. İsrail basını, İtalya, Fransa ve Yunanistan'a ait hava yolu şirketlerinin, güvenlik gerekçesiyle ülkeye gidiş-dönüş uçuşlarını durdurduğunu yazdı. İtalya hava yolu şirketi ITA, gidiş dönüş seferlerini 12 Ocak'a kadar askıya aldığını duyurdu. ITA'nın, İsrail'de düzenli faaliyet gösteren tek İtalyan şirket olduğu ifade edildi. Fransa Hava Yolları Air France'ın da İsrail'e 26 Aralık'a kadar tüm seferlerini iptal ettiği belirtilirken, Yunanistan merkezli Aegean Hava Yolları da 3 Aralık'a kadar İsrail'e uçuş gerçekleştirmeyeceğini açıkladı.


‘Maça gitmeyin, dininizi gizleyin’

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, Hollanda'daki olaylar sonrası yurt dışındaki İsraillilere gelecek hafta büyük sportif ve kültürel etkinliklere gitmemeleri çağrısı yaptı. Konseyden yapılan açıklamada, İsraillilere yurt dışındaki gösterilerden uzak durma, İsrail ve Yahudi kimliğini gizlemenin yanı sıra gelecek haftaki büyük sportif ve kültürel etkinliklerden kaçınmaları çağrısında bulunuldu. Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Saint-Denis'deki Stade de France'ta 14 Kasım'da Fransa-İsrail futbol karşılaşması düzenlenecek. Fransız yetkililer, 7 Kasım'daki Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde ve esnasında yaşananların ardından Fransa-İsrail maçı için yoğun güvenlik tedbirleri alıyor. İsrailliler, Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde ve esnasında, Filistin destekçilerine saldırıp provokasyonlarda bulunarak olay çıkarmış, toplam 62 kişi gözaltına alınmıştı.


İşgal hükümeti esirler ölsün istiyor

Bir yılı aşkın süredir Gazze'de işlediği katliamlara rağmen Hamas'ın elindeki esirleri kurtaramayan İsrail'deki fanatik hükümet, kamuoyu ve uluslararası toplumun baskılarına rağmen anlaşmaya yanaşmıyor. İsrail medyasına konuşan eski üst düzey ordu yetkilisi Yisrael Zif, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldıktan sonra tek yetkili olarak kalan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın vereceği işaretleri beklediğini ve bu süreçte kan dökmeye devam edip esirleri önemsemediğini söyledi. Yedioth Ahronoth gazetesinde yayınlanan bir analizde ise Netanyahu'nun esirlerin ölmesini istediği ve böylelikle sorunun doğal yolla çözülerek Gazze'nin tamamen işgalinin önünün açılacağını düşündüğü öne sürüldü. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ise, "Esirleri geri getirene kadar durmayacağız ve yorulmayacağız" diyerek meydan okudu.




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