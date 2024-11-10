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İsrail Lübnan'ın güneyine saldırı düzenledi: 7'si ilk yardım görevlisi 13 kişi öldü

İsrail Lübnan'ın güneyine saldırı düzenledi: 7'si ilk yardım görevlisi 13 kişi öldü

10:3410/11/2024, Pazar
G: 10/11/2024, Pazar
AA
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İsrail, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.
İsrail, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.

İsrail güçleri, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine saldırı düzenledi. Saldırıda 7'si ilk yardım görevlisi 13 kişi katledildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlere ilişkin açıklama yapıldı.


İsrail güçlerinin, Sur'a bağlı Deyr Kanun Ras el-Ayn ile Ayn Bial köylerinde ilk yardım görevlilerinin toplanma noktasını hedef aldığı bildirildi. Saldırılarda 7'si ilk yardım görevlisi 8 kişinin hayatını kaybettiği, 5'i ilk yardım görevlisi 12 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.


İsrail'in sağlık çalışanlarını hedef almasının kınandığı açıklamada, uluslararası toplumun bu saldırıları caydırıcı bir duruş sergilemediği kaydedildi.


İsrail'in Sur kentine bağlı Hannaviye kasabasına düzenlediği saldırıda ise 5 sivil savunma gönüllüsünün öldüğü ifade edildi ancak ayrıntı verilmedi.


Güneydeki Nebatiye kentinde El-Meydan Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda ise 12 kişi yaralandı.



#israil
#Lübnan
#saldırı
#sur

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