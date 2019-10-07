Husilerin BAE'nin muhafızlığını yapan Sudanlı asker iddiası: Birçoğunu öldürdük

Yemen'de askeri geçit törenindeki 40 kişinin öldüğü patlama anı böyle görüntülendi

Yemen'de bir askeri geçit töreninde meydana gelen patlamada 40 kişi öldü. Husiler tarafından üstlenen saldırının ise yeni görüntüleri ortaya çıktı. Elcela Karargahı'na Birleşik Arap Emirlikleri destekli Hizam el-Emni güçlerinin askeri geçit töreni sırasında insansız hava aracı ve balistik füze ile düzenlenen saldırının yeni görüntüleri, patlamanın şiddetini bir kez daha ortaya çıkardı.