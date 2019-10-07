Dünya Husilerin BAEnin muhafızlığını yapan Sudanlı asker iddiası Birçoğunu öldürdük
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Husiler'in BAE'nin muhafızlığını yapan Sudanlı asker iddiası: Birçoğunu öldürdük

Husilerin BAE'nin muhafızlığını yapan Sudanlı asker iddiası: Birçoğunu öldürdük

Husilere, Yemen'in güneybatısındaki Taiz vilayetinde konuşlanan Sudan askerlerine yönelik roketli saldırı gerçekleştirdi. Arap koalisyonuna destek veren ülkelerden Sudan'ın Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait üslerin muhafızlığını yaptığı belirtiliyor.

Haber Merkezi AA
Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.
Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Yemen'deki Husiler, Taiz kentine düzenledikleri saldırıda birçok Sudan askerinin öldürüldüğünü öne sürdü.

  • Husilere ait El-Mesira televizyonunun haberine göre, saldırıda birçok Sudanlı askerin öldüğü ve yaralandığı iddia edilirken ayrıntılara yer verilmedi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonundan olaya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Yemen'de askeri geçit törenindeki 40 kişinin öldüğü patlama anı böyle görüntülendi
OYNAT 00:56
Yemen'de askeri geçit törenindeki 40 kişinin öldüğü patlama anı böyle görüntülendi
Yemen'de bir askeri geçit töreninde meydana gelen patlamada 40 kişi öldü. Husiler tarafından üstlenen saldırının ise yeni görüntüleri ortaya çıktı. Elcela Karargahı'na Birleşik Arap Emirlikleri destekli Hizam el-Emni güçlerinin askeri geçit töreni sırasında insansız hava aracı ve balistik füze ile düzenlenen saldırının yeni görüntüleri, patlamanın şiddetini bir kez daha ortaya çıkardı.

Askerler BAE'nin muhafızlığını yapıyor

Arap koalisyonuna destek veren ülkelerden Sudan'ın Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait üslerin muhafızlığını yaptığı belirtiliyor.

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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