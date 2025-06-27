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İbrahim Anlaşmaları'nda yeni iddia

İbrahim Anlaşmaları'nda yeni iddia

04:0027/06/2025, Cuma
G: 27/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Arşiv.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, CNBC televizyonuna yaptığı açıklamada, yakın zamanda İbrahim Anlaşmaları'na taraf olan ülkelerle ilgili büyük bir duyuru yapacaklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 2019 yılında ilan ettiği Asrın Anlaşması'nın ardından İsrail ile bazı bölge ülkeleri arasında "İbrahim Anlaşmaları" adı altında ilişkileri normalleştirme anlaşmaları imzalanmıştı. Bu süreçte Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Sudan ve Fas, İsrail ile ilişkilerini normalleştirmişti. İsrail-İran çatışmasına da değinen Witkoff, ateşkesin sağlanmasıyla İsrail'in İran'a saldırması sonucu başlayan çatışmanın sona erdiğini ve bu çatışmaların sonu gelmeyen bir savaşa dönüşmesinin önüne geçildiğini ifade etti. Taraflar arasında kapsamlı bir barış anlaşmasına varılması konusunda umutlu olduklarını kaydetti.

Öte yandan sosyal medyadan açıklama yapan Netanyahu da İbrahim Anlaşmaları ile ilgili örtülü mesaj verdi. Netanyahu, “Bu zafer, barış anlaşmalarının önemli ölçüde genişletilmesi için bir fırsat sunuyor" ifadelerini kullandı.



#ABD
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