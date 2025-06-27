İbrahim Anlaşmaları'nda yeni iddia

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 2019 yılında ilan ettiği Asrın Anlaşması'nın ardından İsrail ile bazı bölge ülkeleri arasında "İbrahim Anlaşmaları" adı altında ilişkileri normalleştirme anlaşmaları imzalanmıştı. Bu süreçte Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Sudan ve Fas, İsrail ile ilişkilerini normalleştirmişti. İsrail-İran çatışmasına da değinen Witkoff, ateşkesin sağlanmasıyla İsrail'in İran'a saldırması sonucu başlayan çatışmanın sona erdiğini ve bu çatışmaların sonu gelmeyen bir savaşa dönüşmesinin önüne geçildiğini ifade etti. Taraflar arasında kapsamlı bir barış anlaşmasına varılması konusunda umutlu olduklarını kaydetti.