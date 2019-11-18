Dünya İDDEFten Suriyeye yardım harekatı
BARIŞ PINARI HAREKATI

İDDEF’ten Suriye’ye yardım harekatı

İDDEF, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Kuzey Suriye’de ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve kıyafet yardımında bulunarak ülkenin ayağa kaldırılmasına önemli bir destek veriyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yardım kampanyası kapsamında birçok hayati gereç dağıtıldı.
Yardım kampanyası kapsamında birçok hayati gereç dağıtıldı.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) Barış Pınarı Harekatı ile birlikte terör unsurlarının temizlendiği Tel Abyad ve Rasulayn ilçe merkezleri ve kırsal kesimler ile sınırdaki mülteci kamplarında yardım çalışmaları başlattı. İDDEF’ten yapılan açıklamaya göre, ‘Suriye’ye Yardım Harekatı’ sloganıyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında ekmek yapılması için un, kumanya, battaniye, çocuklar için kışlık kıyafet ve bebek maması dağıtıldı.

YARALAR HEP BİRLİKTE SARILACAK

Kuzey Suriye’de gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından arındırılan ve iç savaştan kaçarak güvenli bölgelere gelen ihtiyaç sahiplerine insani yardım faaliyetlerinde bulunulduğu belirtilen açıklamada; “Terörden temizlenen bölgelerde şimdi açlık, yokluk ve soğukla mücadele eden Suriyeli kardeşlerimizin yaralarını hep birlikte sarmak için yardım harekatı kapsamında harekete geçtik” denildi.

KORKULU GÖZLERDE TEBESSÜM

İDDEF’in, fırınlara bulunduğu un desteğiyle ekmek ve lahmacun pişirerek ailelere dağıttığı, mobil ekiplerin araçlar ile kırsal bölgelere ulaşarak gıda ve kıyafet yardımlarını aile ve çocuklara teslim ettiği belirtildi. Bağışçıların destekleriyle Kuzey Suriye’de günlük 200 aileye 1000 ekmek dağıtımı gerçekleştirildiğine değinilen açıklamada şu görüşlere yer verildi;

“Bu çalışmamız aralıksız olarak bir ay boyunca sürecek ve toplamda 6 bin aileye ekmek ulaştırmayı hedefliyoruz. Öte yandan ilk etapta sıvı yağ, pirinç ve undan oluşan 100 kumanya paketini bölgeye ulaştırarak ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıttık. Soğuk kışı korkuyla bekleyen gözlerde tebessüme vesile olmak ve savaşın içine doğmuş masum çocukların mutluluğunu sağlamak için yine ilk etapta 150 adet kışlık çocuk kıyafeti ve ailelere de battaniye yardımı yaptık.”

  • Tarihin en büyük insanlık dramı
  • Savaşın çocukları (1)
  • Yaklaşan kışa dikkat çekilen açıklamada, “Suriye’de 8 yıldır sürmekte olan iç savaş ve terör unsurlarının ortaya çıkmasıyla tarihin gördüğü en büyük insanlık dramlarından biri yaşanıyor. Zor durumdaki mazlum ve mağdur kardeşlerimizle ekmeğimizi şimdilerde bölüşmek çok büyük önem arz ediyor. İç savaştan ve terör unsurlarından büyük yara alan kardeşlerimize sahip çıkarak, onların ihtiyaçlarını hep birlikte giderebilir, yaralarını sarabiliriz. 12 milyon insanın yardıma muhtaç olduğu Suriye’de, soğuk kışı çaresizce ve endişeyle bekleyen kardeşlerimizin hep birlikte umudu olabiliriz” ifadelerine yer verildi.
  • Destekte bulunmak çok kolay
  • Savaşın çocukları (2)
  • Hayırseverler, un, kumanya, battaniye, çocuklar için kışlık kıyafet ve bebek maması bağışı için “www.iddef.org” internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına da “EFT/havale” yoluyla ya da “0212 6210065” numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alarak destekte bulunabiliyor.

Mehmetçik’le hayat geldi
DÜNYA
Mehmetçik’le hayat geldi
PKKdan böyle kaçıyorlar

PKK'dan böyle kaçıyorlar

Küçük yaşta kandırılan 214 genç ​ikna yoluyla PKK'dan kurtarıldı.
Asla merhamet etmeyin!

Asla merhamet etmeyin!

​​Uygur Türkleri'ne işkence uygulayan Çin'in gizli belgeleri basına sızdı.
Anlık değilsürekli radar

Anlık değil
sürekli radar

​Radarı geçtikten sonra gaza basan yandı.
Tarım için 23 bin fikir

Tarım için 23 bin fikir

​Ortak akıl şurasıyla sektörün geleceği planlanacak.
Songar<br>göreve başlıyor

Songar
göreve başlıyor

​Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemi Songar, envantere giriyor.
Geleceğimiz parlak

Geleceğimiz parlak

​Gruptaki son maçımızda Andorra'yı 2-0 mağlup ettik.

ABD geri adım attı

ABD geri adım attı

Kapsamlı askeri harekatın ertelendiğini açıkladı.
İsrail yine yuva yıktı

İsrail yine yuva yıktı

Hava saldırılarında 30 ev tamamen yıkıldı.
Askerlere cip çarptı:<br>1 şehit, 1 yaralı

Askerlere cip çarptı:
1 şehit, 1 yaralı

​Bilecik'te uygulama noktasındaki askerle cip çarptı.

Devleti yönetmek <br>daha kolay

Devleti yönetmek
daha kolay

Kılıçdaroğlu, CHP'yi yönetemediğini itiraf etti.
İran'da ateş yayılıyor

İran'da ateş yayılıyor

Ülke genelinde 1080 noktada gösteri düzenlendi.
800 DEAŞ'lıyı serbest bıraktılar

800 DEAŞ'lıyı serbest bıraktılar

Terör örgütü ​PKK ve DEAŞ'ın kirli dayanışması.
Yıldız Kenter <br>hayatını kaybetti

Yıldız Kenter
hayatını kaybetti

​1981'de Devlet Sanatçısı unvanına layık görülmüştü.
Kıbrıs Rum tarafına sert kınama

Kıbrıs Rum tarafına sert kınama

​Dışişleri'nden KKTC bayrağının yakılmasına tepki.
MİT 18 sivili katleden teröristi paketledi

MİT 18 sivili katleden teröristi paketledi

​El Bab'da bombalı araç patlatan terörist yakalandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.